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Врач объяснила, что спасет украинцев от COVID-19

11 ноября 2020, 13:07

С коронавирусом ситуация не такая, как мы надеялись, заявила Светлана Гук.

Коронавирус
Все, кто заболел и уже выздоровел от коронавируса, вносят свой вклад в формирование коллективного иммунитета/ Фото Reuters

Коллективный иммунитет поможет остановить эпидемию COVID-19 в Украине. Однако, какой процент населения должен переболеть коронавирусом, пока что неизвестно.

Об этом заявила пульмонолог Светлана Гук в эфире телеканала Украина 24.

Медик отметила, что для каждого инфекционного заболевания нужен свой уровень коллективного иммунитета.

"Например, для полиомиелита должно быть 60% -70% населения (чтобы переболели, - ред.) для того, чтобы коллективный иммунитет удержал и не дал распространяться болезни. Для этой инфекции (COVID-19, - ред.) количество людей, которые имеют сопротивление этой болезни, процент людей, который нужен (для формирования коллективного иммунитета - ред.), сейчас еще не известен", - заявила врач.

По ее словам, все, кто заболел и уже выздоровел от коронавируса, вносят свой вклад в формирование коллективного иммунитета.

"И наступит момент, когда большинство людей будут невосприимчивы к этому вирусу, и он все равно пойдет на спад", - считает Светлана Гук.

"С коронавирусом ситуация не такая, как мы надеялись. Иммунитет после первого заболевания стопроцентный, но наверняка есть другие штаммы вируса, или есть снижение этого иммунитета. Эти вопросы сейчас исследуются. Но, к сожалению, уже случаи заболевания третий раз фиксируются", - добавила врач.

Также она уточнила, что при повторном заболевании коронавирус протекает легче из-за перекрестного иммунитета.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника. По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.
  • Директор института иммунологии университетской клиники Йены, президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт заявил, что коллективный иммунитет - это каменный век.
  • Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается, поэтому защита после заражения COVID-19 может быть недолговечной.
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