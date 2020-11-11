Врач объяснила, что спасет украинцев от COVID-19

Все, кто заболел и уже выздоровел от коронавируса, вносят свой вклад в формирование коллективного иммунитета/ Фото Reuters

Коллективный иммунитет поможет остановить эпидемию COVID-19 в Украине. Однако, какой процент населения должен переболеть коронавирусом, пока что неизвестно.

Об этом заявила пульмонолог Светлана Гук в эфире телеканала Украина 24.

Медик отметила, что для каждого инфекционного заболевания нужен свой уровень коллективного иммунитета.

"Например, для полиомиелита должно быть 60% -70% населения (чтобы переболели, - ред.) для того, чтобы коллективный иммунитет удержал и не дал распространяться болезни. Для этой инфекции (COVID-19, - ред.) количество людей, которые имеют сопротивление этой болезни, процент людей, который нужен (для формирования коллективного иммунитета - ред.), сейчас еще не известен", - заявила врач.

По ее словам, все, кто заболел и уже выздоровел от коронавируса, вносят свой вклад в формирование коллективного иммунитета.

"И наступит момент, когда большинство людей будут невосприимчивы к этому вирусу, и он все равно пойдет на спад", - считает Светлана Гук.

"С коронавирусом ситуация не такая, как мы надеялись. Иммунитет после первого заболевания стопроцентный, но наверняка есть другие штаммы вируса, или есть снижение этого иммунитета. Эти вопросы сейчас исследуются. Но, к сожалению, уже случаи заболевания третий раз фиксируются", - добавила врач.

Также она уточнила, что при повторном заболевании коронавирус протекает легче из-за перекрестного иммунитета.

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