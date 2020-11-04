Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном

Екатерина Амосова считает, что весенний жесткий карантин нужно было использовать с умом.
Первый жесткий карантин, введенный в Украине весной из-за эпидемии коронавируса, нужно было использовать с умом, так как вторая и третья волны заражений COVID-19 обязательно будут.
Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред.
По ее словам, хорошего способа борьбы с пандемией нет – все варианты плохие. Как пример она привела ситуацию в Швейцарии. Согласно опросам, 70% населения доверяют своей власти и официальным лицам. Когда жителей страны просили минимизировать контакты, значительная часть населения так и поступила. При этом по статистике на миллион населения Швейцарии количество смертей оказалось значительно выше, чем в соседних скандинавских странах - Германии, Австрии и в ряде других - и на уровне с Соединёнными Штатами Америки. США, как известно, лидируют в мире по числу зараженных и жертв коронавируса во всем мире.
"Вторая и третья волны после снятия карантина будут неминуемо, и есть публикации, что если посчитать количество умерших за большой период времени, то при нескольких волнах их может быть суммарно больше, чем при одной очень "большой" первой волне с последующими небольшими сезонными подъемами количества заболевших, хоть и не в разы", - отметила Амосова.
Врач прокомментировала введение первого локдауна в Украине. По ее словам, это решение властей было вполне логичным.
"Но время, которое на него (карантин, - ред.) отвели, нужно было использовать с умом, как сделало большинство западных стран - для того, чтобы подготовить систему, как, например, подвести кислород, обеспечить увеличение количества тестов и отработать организационные моменты, такие как эпидемиологические расследования", - заявила Амосова.
Читайте такжеВрач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 411 тысяч 93 человека. Коронавирус заразил за сутки еще + 8899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.
- В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19, а именно - 789 новых случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на утро вторника, 3 ноября. В общем, в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов дал неутешительный прогноз. По его словам, Украина не сможет легко пройти вторую волну коронавируса. При этом он отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, стоило ли закрывать школы и высшие учебные заведения в Украине на карантин.