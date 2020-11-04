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Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном

4 ноября 2020, 01:09

Екатерина Амосова считает, что весенний жесткий карантин нужно было использовать с умом.

коронавирус
Вторая и третья волны коронавируса неминуемо будут / Фото Reuters

Первый жесткий карантин, введенный в Украине весной из-за эпидемии коронавируса, нужно было использовать с умом, так как вторая и третья волны заражений COVID-19 обязательно будут.

Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред.

По ее словам, хорошего способа борьбы с пандемией нет – все варианты плохие. Как пример она привела ситуацию в Швейцарии. Согласно опросам, 70% населения доверяют своей власти и официальным лицам. Когда жителей страны просили минимизировать контакты, значительная часть населения так и поступила. При этом по статистике на миллион населения Швейцарии количество смертей оказалось значительно выше, чем в соседних скандинавских странах - Германии, Австрии и в ряде других - и на уровне с Соединёнными Штатами Америки. США, как известно, лидируют в мире по числу зараженных и жертв коронавируса во всем мире.

"Вторая и третья волны после снятия карантина будут неминуемо, и есть публикации, что если посчитать количество умерших за большой период времени, то при нескольких волнах их может быть суммарно больше, чем при одной очень "большой" первой волне с последующими небольшими сезонными подъемами количества заболевших, хоть и не в разы", - отметила Амосова.

Врач прокомментировала введение первого локдауна в Украине. По ее словам, это решение властей было вполне логичным.

"Но время, которое на него (карантин, - ред.) отвели, нужно было использовать с умом, как сделало большинство западных стран - для того, чтобы подготовить систему, как, например, подвести кислород, обеспечить увеличение количества тестов и отработать организационные моменты, такие как эпидемиологические расследования", - заявила Амосова.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 411 тысяч 93 человека. Коронавирус заразил за сутки еще + 8899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.
  • В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19, а именно - 789 новых случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на утро вторника, 3 ноября. В общем, в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
  • Глава Минздрава Максим Степанов дал неутешительный прогноз. По его словам, Украина не сможет легко пройти вторую волну коронавируса. При этом он отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, стоило ли закрывать школы и высшие учебные заведения в Украине на карантин.

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