Врач объяснила, какие проблемы у пациентов после COVID-19 самые опасные / УНИАН

Врач-инфекционист Ольга Кобевко утверждает, что практически у всех пациентов, которые перенесли китайский коронавирус COVID-19 и пневмонию, остаются последствия в виде фиброза легких в разных стадиях

Об этом она рассказала в интервью для ТСН. Как говорит Кобевко, есть отдельные группы людей, чьи заболевания серьезно отягчают заболевание коронавирусом. Однако в процентном соотношении таких людей не так много.

"Это люди с сосудистыми, почечными, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Они в первой группе риска. Мы заметили, что вирус поражает больше этих людей. Мы еще не уверены, это на фоне иммунитета, или вирус действительно благоприятный к определенному типу клеток. Знаем, что он поражает кровь, внутреннюю стенку сосудов. У нас было много здоровых людей, которые не имели сопутствующих патологий. У нас было очень много спортсменов, здоровых людей, которые вели правильный образ жизни, следили за питанием. И сейчас у нас несколько таких людей лечатся и них определенное развитие пневмонии с нелегким течением. Поэтому нельзя утверждать на 100%, что эта инфекция поражает людей, у которых есть тяжелые заболевания", ‒ рассказала медик.

Кобевко отметила, что у многих пациентов после COVID-19 возникает осложнение, которое остается надолго и сильно мешает жить.

"Первое, что поражается, это – легочная ткань. И действительно, у всех пациентов, у которых была пневмония, у них остается фиброз на разных уровнях развития и в различных стадиях. Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить. Постоянно оказывается какая-то одышка. Люди даже после двух месяцев болезни говорят, что им все еще трудно долго ходить пешком или подниматься по лестнице, они это чувствуют", ‒ подытожила она.

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