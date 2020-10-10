Врач объяснила, какой тест на коронавирус самый точный

Быстрые тесты на Covid-19 имеют большую погрешность.
Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, могут ли ошибаться тесты на коронавирус.
По ее словам, результаты тестов могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными, передает ТСН.
Сояк уточнила, что быстрые тесты на коронавирус имеют большую погрешность – они не используются для диагностики, а могут быть только методом скрининга, после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР.
"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода", - рассказала врач.
В то же время положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса.
"Если мы получаем положительный анализ ПЦП, это на 99-100% означает, что мы больны", — отметила эпидемиолог.
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