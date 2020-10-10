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Врач объяснила, какой тест на коронавирус самый точный

10 октября 2020, 14:30

Быстрые тесты на Covid-19 имеют большую погрешность.

коронавирус,тест
Результаты тестов могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными / УНИАН

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, могут ли ошибаться тесты на коронавирус.

По ее словам, результаты тестов могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными, передает ТСН.

Сояк уточнила, что быстрые тесты на коронавирус имеют большую погрешность – они не используются для диагностики, а могут быть только методом скрининга, после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР.

"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода", - рассказала врач.

В то же время положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса.

"Если мы получаем положительный анализ ПЦП, это на 99-100% означает, что мы больны", — отметила эпидемиолог.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Кабмин разрешил лабораторным центрам привлекать к проведению тестирований на Covid-19 частные клиники. На это правительство дополнительно выделило 100 млн грн. Однако частные лаборатории не будут бесплатно тестировать на коронавирус "людей с улицы". Глава Минздрава Максим Степанов объяснил детали.
  • По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19.
  • По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
  • В пятницу, 9 октября, в Украине было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек.
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