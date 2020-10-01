Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус

Быстрые тесты на коронавирус могут иметь большую погрешность / Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 200 тысяч человек. Каждые сутки украинцы сдают десятки тысяч тестов на Covid-19.

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила нюансы тестирования, передает ТСН.

По ее словам, быстрые тесты на коронавирус могут иметь большую погрешность - есть как ложноположительные тесты, так и ложноотрицательные.

"На сегодняшний день быстрые тесты не используются для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР", — рассказала врач.

Сояк также рассказала, насколько точным является ПЦР-метод.

"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса", - уточнила медик.

В то же время положительный результат ПЦР означает почти 100% наличие вируса.

"Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных. Поэтому если мы получаем положительный анализ ПЦР, это на 99-100% означает, что мы больны", — резюмировала эпидемиолог.

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