Врач объяснила, нужно ли закрывать школы на карантин

С 1 сентября, когда уже шел подъем заболеваемости COVID-19, стоило открыть только младшие классы, считает Амосова.
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала в интервью изданию Главред, стоило ли закрывать школы и высшие учебные заведения в Украине на карантин.
По ее словам, большинство исследований, посвященных тому, насколько дети восприимчивы к заражению коронавирусом и насколько активно его передают, были проведены на Западе весной в условиях локдауна, когда школы в большинстве стран были закрыты. Согласно их результатам, дети до 10 лет болеют коронавирусом легче и умирают значительно реже.
"Насколько они передают инфекцию взрослым – данные противоречивые. Большая часть из них говорит о том, что дети до 10 лет менее опасны, как передатчики этой инфекции, чем старшие дети и взрослые", - отметила врач.
Амосова считает, что открывать школы в условиях эпидемии рискованно, но не столько из-за детей в школах, а из-за того, что работа школ увеличивает перемещение взрослых - они ведут детей в школу и из школы, встречают друг друга под школой, общаются с учителями и т.д.
"Потому, по опыту западных стран, было бы логичным с первого сентября, когда уже шел подъем заболеваемости, открыть только младшие классы и, возможно, средние классы - то есть те, которые меньше болеют, меньше распространяют вирус и которым важнее очное обучение. После этого желательно было бы понаблюдать за ситуацией два-три месяца, а не открывать всех сразу", - сказала Амосова.
По ее мнению, с 1 сентября не стоило открывать и высшие учебные заведения.
"Студенты съезжаются, селятся в общежитиях и по квартирам, что очень рискованно, особенно потому, что наши общежития с коридорной системой, оставшиеся с советских времен - это вообще неконтролируемая среда", - отметила медик.
Она добавила, что на фоне роста заболеваемости и нехватки медиков и коек рискованно открывать учебные заведения и сейчас.
"С другой стороны, в семьях, где живет сразу три поколения, было бы полезно старшим "включить мозги" и позаботиться о своих родителях – минимизировать свои социальные контакты и не ходить без маски, чтобы не принести им вирус", - резюмировала Амосова.
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