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Врач объяснила, почему дети реже болеют Covid-19

23 сентября 2020, 04:36

Дети по сравнению со взрослым населением болеют коронавирусом в два раза реже.

коронавирус, дети
Дети болеют коронавирусом реже и легче из-за отсутствия рецепторов в дыхательных путях / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 не обходит детей стороной, однако маленькие украинцы болеют значительно реже и переносят болезнь в более легкой форме. Причина этого - рецепторы и несформировавшийся иммунитет.

Об этом рассказала детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницына, передает ТСН.

По ее словам, дети по сравнению со взрослым населением болеют коронавирусом в два раза реже. Есть и зафиксированные летальные случаи среди детей - как среди малышей, так и среди детей подросткового возраста.

Куницына считает, что дети болеют коронавирусом реже и легче из-за отсутствия рецепторов в дыхательных путях, а также отсутствия такого количества хронических заболеваний, как у взрослых.

"Первое, у детей конечно нет такого количества хронических заболеваний. Второе, считается, что для проникновения коронавируса в дыхательные пути, нужны специальные рецепторы на слизистых дыхательных путей, которые якобы у детей еще недоразвиты. То есть если их, этих рецепторов, еще нет, или они есть, но не в большом количестве, то у вируса нет возможности "прицепиться" и дальше проникнуть в дыхательные пути. Поэтому у детей и реже случаются тяжелые формы, именно из-за дефицита этих рецепторов", — рассказала Куницына.

Еще одна причина меньшего количества случаев инфицирования коронавирусом среди детей - несформировавшийся иммунитет.

"Если мы говорим о состоянии иммунной системы, то, с одной стороны, иммунитет у них не такой слабый, как у стариков, но с другой — у них еще иммунитет в стадии формирования (…) Примерно до 6-летнего возраста идет формирование и созревание, в том числе и иммунной системы, и это дает и слабость иммунитета, но и эти тяжелые формы коронавирусной инфекции зачастую могут быть связаны с гипериммунным ответом", - рассказала врач.

Она объяснила: когда у молодого человека крепкий и хороший иммунитет, он активно начинает бороться с инфекциями и вырабатывать слишком много защитных иммунных тел. Их чрезмерная выработка способствует более тяжелому течению болезни.

"А у детей такого гиперответа обычно не бывает, потому что у них еще иммунитет не сформирован, поэтому они болеют реже и болеют все-таки легче, и летальных случаев у них значительно меньше, чем у взрослых", - резюмировала Куницына.

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Напомним:

  • По состоянию на вторник, 22 сентября, число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве достигло уже 20 028. За прошедшие сутки в столице обнаружили +270 больных, из них - 33 ребенка.
  • В столичных школах ходят слухи, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, учеников переведут на дистанционное обучение.
  • Инфекционист и стратег Вадим Аристов рассказал, как защитить детей от коронавируса в школе.

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