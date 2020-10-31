Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун

Карантин мог бы быть эффективным, если бы люди действительно сидели дома / УНИАН

Введение жесткого карантина в Украине невыгодно власти и вряд ли она на это пойдет.

Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред.

По ее словам, карантин в Украине мог бы быть эффективным, если бы люди действительно сидели дома.

"Но у нас люди не будут этого делать, и полиции не хватит, чтобы их штрафовать. Более того, в этом случае возможны массовые акции протеста. Решение о карантине невыгодно для власти, и я сомневаюсь, что она на это пойдёт", - считает врач.

Амосова прокомментировала существующий в Украине адаптивный карантин в условиях эпидемии коронавируса. По ее словам, это не наше ноу-хау - такой подход скопирован у нескольких стран, в том числе и у США.

"Наше отличие в том, что у нас "раскрас" городов происходит в ручном режиме - мы это видели на примере Одессы и сейчас видим на примере Киева. Это также подрывает доверие к власти, как и ко всей системе адаптивного карантина. У нас по факту нет штрафов за отказ от ношения маски, провал с городским транспортом (...) При набитых маршрутках никакой карантин не сработает", - отметила она.

Кроме того, по словам Амосовой, очень многое зависит и от разумного поведения людей, чего по факту в Украине нет.

"Возможно, если действительно будут массовые смерти и в каждом парадном будут похороны, то это отрезвит ковидоскептиков, но пока у нас ситуация патовая", - резюмировала врач.

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