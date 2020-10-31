Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун

Возможно, что только массовые смерти и похороны в каждом парадном отрезвят ковидоскептиков, считает Екатерина Амосова.
Введение жесткого карантина в Украине невыгодно власти и вряд ли она на это пойдет.
Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред.
По ее словам, карантин в Украине мог бы быть эффективным, если бы люди действительно сидели дома.
"Но у нас люди не будут этого делать, и полиции не хватит, чтобы их штрафовать. Более того, в этом случае возможны массовые акции протеста. Решение о карантине невыгодно для власти, и я сомневаюсь, что она на это пойдёт", - считает врач.
Амосова прокомментировала существующий в Украине адаптивный карантин в условиях эпидемии коронавируса. По ее словам, это не наше ноу-хау - такой подход скопирован у нескольких стран, в том числе и у США.
"Наше отличие в том, что у нас "раскрас" городов происходит в ручном режиме - мы это видели на примере Одессы и сейчас видим на примере Киева. Это также подрывает доверие к власти, как и ко всей системе адаптивного карантина. У нас по факту нет штрафов за отказ от ношения маски, провал с городским транспортом (...) При набитых маршрутках никакой карантин не сработает", - отметила она.
Кроме того, по словам Амосовой, очень многое зависит и от разумного поведения людей, чего по факту в Украине нет.
"Возможно, если действительно будут массовые смерти и в каждом парадном будут похороны, то это отрезвит ковидоскептиков, но пока у нас ситуация патовая", - резюмировала врач.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- COVID-19 уже два дня подряд бьет рекорды по числу зараженных.
- По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
- По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек. COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, в Киеве зафиксировали 37 549 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки добавился 781 новый случай заражения COVID-19. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- Днем ранее за сутки был обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве.
- Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина. По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса.