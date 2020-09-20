Врач оценила риск заражения коронавирусом от бессимптомного больного

Врач рассказала, заразны ли бессимптомные больные коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине ежедневно бьёт рекорды – то по количеству случаев заражения за сутки, то по числу смертей, то по числу госпитализаций. При этом все люди болеют по-разному – одних в тяжелом состоянии спасают в реанимации, а другие болеют в легкой форме или вообще не чувствуют симптомов болезни. Но близкий контакт с бессимптомным носителем вируса почти стопроцентно гарантирует его передачу к окружающим, заявила заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы "Охматдет" Екатерина Сояк.

Об этом Сояк рассказала в интервью Главкому.

По ее словам, когда у человека нет симптомов, это вовсе не означает, что он никого не заражает.

"Мы просто меньше выделяем вируса в окружающую среду, когда у нас нет никаких респираторных симптомов. Когда мы кашляем, чихаем, мы действительно заражаем активнее. Соответственно, когда нет симптомов, то можно предположить, что человек почти не заражает никого. В то же время если иметь близкий контакт с этим человеком, целоваться, обниматься, спать вместе, как это делают семейные пары, тогда вполне может произойти передача вируса", - отметила врач.

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