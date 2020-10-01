Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19

При гриппе смертность в десятки раз меньше, чем при коронавирусе / Фото: REUTERS

Число жертв коронавируса во всем мире является огромным, и эта цифра не сопоставима с уровнем смертности от заболеваний, которые не передаются воздушно-капельным путем, например, от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.

Комментируя данные статистики относительно числа зараженных Covid-19 и жертв болезни, медик заявил: "Это большая смертность. При гриппе в десятки раз меньше".

"Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%. Это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит!", - добавил Бриль.

Врач из Израиля также спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в Украине. По его словам, можно ожидать дальнейшего роста числа больных Covid-19.

"У вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября", – считает Бриль.

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