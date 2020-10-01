Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19

Коронавирус нельзя сравнивать с болезнями, которые не передаются воздушно-капельным путем.
Число жертв коронавируса во всем мире является огромным, и эта цифра не сопоставима с уровнем смертности от заболеваний, которые не передаются воздушно-капельным путем, например, от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.
Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.
Комментируя данные статистики относительно числа зараженных Covid-19 и жертв болезни, медик заявил: "Это большая смертность. При гриппе в десятки раз меньше".
"Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%. Это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит!", - добавил Бриль.
Врач из Израиля также спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в Украине. По его словам, можно ожидать дальнейшего роста числа больных Covid-19.
"У вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября", – считает Бриль.
Коронавирус в Украине и мире - что было ранее:
- По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине обнаружены 208 959 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами Covid-19 стали 4 129 человек.
- Коронавирус во всем мире заразил более 33,5 миллиона человека. Жертвами болезни стали более миллиона пациентов.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.