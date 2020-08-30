Врач озвучила причину высокой смертности от Covid-19 среди мужчин

Коронавирус чаще поражает мужчин/ УНИАН

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова высказала мнение, что тестостерон становится причиной того, что случаи летального исхода у мужчин при тяжелом течении коронавируса встречаются в полтора раза чаще, чем у женщин.

В эфире программы Вести она заявила, что гормон проводит вирус в клетку человека.

"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", — рассказала специалист.

Также прозвучало мнение, что уязвимость к атакам коронавируса зависит и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека.

"Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов", - отметила вирусолог.

Читайте такжеНардеп рассказал о состоянии больной коронавирусом Тимошенко

Напомним, ученые университета Тулейн в США выяснили, кто чаще всего становился жертвой коронавируса. Оказалось, что средний возраст больных составлял 61 год, а наиболее распространенными состояниями были: гипертония, ожирение, диабет, низкий уровень липопротеинов высокой плотности.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что Витамин D играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19.

Отметим, вирусологи в Бельгии и Нидерландах зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.