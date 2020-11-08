Врач посоветовала, что обязательно должен иметь дома больной COVID-19

Ольга Богомолец рекомендует приобрести две вещи - градусник и пульсоксиметр.
Коронавирус в Украине заразил уже почти полмиллиона людей, госпитализирована лишь часть из них. Заслуженный врач Украины, профессор Военно-медицинской академии Ольга Богомолец рассказала, какие две вещи обязательно должны быть дома у больного COVID-19.
В частности, больному коронавирусом, который лечится дома, следует иметь градусник и пульсоксиметр, передает Obozrevatel.
"Что нужно иметь больному? Градусник, но не для того, чтобы при температуре 38 начинать ее сбивать", – отметила она.
Как подчеркнула Богомолец, когда температура тела повышается, организм борется с вирусом.
"Если вы можете терпеть 38,5 – нормально, если можете 39 терпеть – супер. Вирусам значительно труднее, чем вам, потому что в этот момент они просто закипают в той горячей смоле, они там погибают", – пояснила врач.
Богомолец посоветовала сбивать температуру только в том случае, если ее нельзя терпеть и если в организме начинаются расстройства.
Также больному COVID-19 следует иметь дома и пульсоксиметр - прибор для измерения содержания кислорода в крови. Он покажет, нуждается ли больной в стационарном лечении.
"Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, если даже человек себя плохо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", – сказала врач.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
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- Уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. В связи с этим врач порекомендовала купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).