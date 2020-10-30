Врач посоветовала, как заставить соблюдать карантин в Украине

Штрафы не заставят украинцев соблюдать карантин, необходим другой подход, полагает врач / УНИАН

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине граждан не получится заставить соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса COVID-19, с помощью новых штрафов.

Чтобы люди соблюдали карантин в Украине 2020, нужно, в частности, изменение поведения представителей власти и повышение их авторитета, рассказала медик в интервью Главреду.

Собеседница отметила, что личный пример чиновников очень важен, но его как раз украинцы и не увидели.

"…Весной люди сидели на карантине из страха, но увидели, что эти правила не для всех… Во всем мире для этих целей работают штрафы, но у нас, когда за чертой бедности находится более половины населения, сам принцип штрафов вызывает большие вопросы", – сказала профессор.

По мнению Амосовой, если в Украине и появятся штрафы в размере 1500-1700 гривен, граждане будут от них откупаться – давать полицейскому 100 грн.

"…Потому это тоже не сработает. Иными словами, изменить что-то в нашей стране можно только путем медленных изменений, в том числе самого поведения представителей власти и повышения их авторитета", – полагает кардиолог.Читайте такжеРаспространение коронавируса: врач назвала самые опасные места