Врач поведал, как натренировать иммунитет и не заразиться коронавирусом

Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 40 миллионов человек. Но все люди болеют по-разному: одни в легкой форме, а другие вынуждены ложиться в больницу. Но поднять личный уровень защиты от коронавируса может любой человек. Как заявил глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, для этого необходимо сменить привычки.
Об этом Викулов заявил в беседе с радио Sputnik.
По его словам, главная защита от любого вируса – это иммунная система человека. В наших силах подготовить её к сезонным вирусным инфекциям.
Во-первых, необходимо регулярно заниматься физкультурой, однако помнить, что во всём важна мера, считает эксперт.
Викулов отметил, что малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Кроме того, отрицательно сказывается на иммунитете и сверхнагрузка – она является мощным стрессорным фактором, который превращается в дистресс и с помощью эндокринных механизмов подавляет множество иммунологических реакций.
Во-вторых, нужно изменить пищевые привычки. Викулов подчеркнул, что на иммунитете сказывается состояние сердечно-сосудистой системы, связанное, в частности, с уровнем холлестерина. В связи с этим употребление насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно отразится на иммунитете.
Также врач-иммунолог сказал, что нужно отказаться от вредных привычек: курение и частое употребление алкоголя способны подорвать иммунитет.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.