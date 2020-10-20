Врач поведал, как натренировать иммунитет и не заразиться коронавирусом

Врач рассказал, как натренировать иммунитет к коронавирусу / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 40 миллионов человек. Но все люди болеют по-разному: одни в легкой форме, а другие вынуждены ложиться в больницу. Но поднять личный уровень защиты от коронавируса может любой человек. Как заявил глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, для этого необходимо сменить привычки.

Об этом Викулов заявил в беседе с радио Sputnik.

По его словам, главная защита от любого вируса – это иммунная система человека. В наших силах подготовить её к сезонным вирусным инфекциям.

Во-первых, необходимо регулярно заниматься физкультурой, однако помнить, что во всём важна мера, считает эксперт.

Викулов отметил, что малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Кроме того, отрицательно сказывается на иммунитете и сверхнагрузка – она является мощным стрессорным фактором, который превращается в дистресс и с помощью эндокринных механизмов подавляет множество иммунологических реакций.

Во-вторых, нужно изменить пищевые привычки. Викулов подчеркнул, что на иммунитете сказывается состояние сердечно-сосудистой системы, связанное, в частности, с уровнем холлестерина. В связи с этим употребление насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно отразится на иммунитете.

Также врач-иммунолог сказал, что нужно отказаться от вредных привычек: курение и частое употребление алкоголя способны подорвать иммунитет.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее: