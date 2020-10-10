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Врач поведала, когда можно общаться с переболевшим Covid-19 без риска заразиться

10 октября 2020, 16:04

Есть данные наблюдений, когда у человека уже проходили все симптомы, он чувствовал себя абсолютно здоровым, но продолжал выделять вирус.

коронавирус
Врач поведала, когда можно общаться с переболевшим коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 выявили у почти 37 миллионов человек в мире. При этом жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Врачи определили инкубационный период по коронавирусу в 14 дней. Если вирус попал в организм, то 14 дней — это крайний срок, когда он даст клиническое проявление.

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, сообщает RG.

"14 дней — это период инкубации. Если вирус попал в организм, то 14 дней — это крайний срок, когда он даст клиническое проявление. Поэтому двухнедельный карантин нужен для тех, кто был в контакте с заболевшим или приехал из другой страны. За это время становится ясно, был человек заражен, заболеет ли он", - отметила Попова.

По ее словам, период наблюдения после выздоровления - это другое.

"Критерием выздоровления являются два последовательных отрицательных результата тестирования на наличие коронавируса, выполненных с интервалом в 24 часа", - отметила она.

Также Попова рассказала, когда переболевший становится абсолютно безопасным для окружающих. Она отметила, что есть данные наблюдений, хотя этих случаев не так много, когда у человека уже проходили все симптомы, он чувствовал себя абсолютно здоровым, но продолжал выделять вирус.

"Вот почему мы говорим, что масочный режим обязателен для всех, включая и тех, кто переболел", - подчеркнула она.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.

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