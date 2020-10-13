Врач поведала "ковидоскептикам", как в больницах Киева мучаются тяжелые пациенты

Голубовская особо подчеркнула, что достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения оказалась в коллапсе.
Коронавирус в Украине практически ежедневно бьёт рекорды по числу случаев заражения и смертей. При этом в стране много скептиков, которые не видят угрозы в вирусе. Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская обратилась к людям, которые не верят в угрозу коронавируса, и призвала их носить маски и соблюдать дистанцию.
Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook.
"Всем "ковидоскептикам", которых, правда, стало меньше в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, которые ищут себе кровать с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжкие пациенты оказываются на волоске от гибели. Вы не видите, как тяжелые истощенные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел ... как умирают сравнительно молодые люди, которые уже выздоравливают, от тромбозов ... Трудно, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда старейших ... Вы не видите темпа работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью", — объяснила Голубовская.
Врач особо подчеркнула, что достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения оказалась в коллапсе.
"Не верите, не боитесь — ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных молах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Обращайтесь, как потенциально инфицированные, потому что мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции", — отметила инфекционист.
Медик также добавила, что тяжесть заболевания COVID-19 — "дозозависимая".
"Не контактируйте с людьми, которые имеют респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разъединение и индивидуальная защита", — подытожила Голубовская.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на 13 октября в Украине официально зарегистрировали 270 587 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили +5133 новых диагнозов Covid-19. В Киеве за сутки выявили +397 новых случаев заражения Covid-19.
- 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября включительно.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.