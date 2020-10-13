Врач поведала "ковидоскептикам", как в больницах Киева мучаются тяжелые пациенты

Врач рассказала, как мучаются пациенты с Covid-19 / УНИАН

Коронавирус в Украине практически ежедневно бьёт рекорды по числу случаев заражения и смертей. При этом в стране много скептиков, которые не видят угрозы в вирусе. Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская обратилась к людям, которые не верят в угрозу коронавируса, и призвала их носить маски и соблюдать дистанцию.

Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook.

"Всем "ковидоскептикам", которых, правда, стало меньше в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, которые ищут себе кровать с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжкие пациенты оказываются на волоске от гибели. Вы не видите, как тяжелые истощенные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел ... как умирают сравнительно молодые люди, которые уже выздоравливают, от тромбозов ... Трудно, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда старейших ... Вы не видите темпа работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью", — объяснила Голубовская.

Врач особо подчеркнула, что достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения оказалась в коллапсе.

"Не верите, не боитесь — ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных молах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Обращайтесь, как потенциально инфицированные, потому что мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции", — отметила инфекционист.

Медик также добавила, что тяжесть заболевания COVID-19 — "дозозависимая".

"Не контактируйте с людьми, которые имеют респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разъединение и индивидуальная защита", — подытожила Голубовская.

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