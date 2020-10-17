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Врач пояснил причину выздоровления от Covid-19 без лечения

17 октября 2020, 23:32

Медик рекомендует не принимать антибиотики без особой необходимости.

коронавирус, Россия
У большинства коронавирус проходит без лечения / Reuters

Врач-терапевт медицинской сети Добробут Руслан Буяновский высказа мнение, что большинство пациентов переносят коронавирус в легкой форме, поэтому не требуют медикаментозного лечения, а тем более применения антибиотиков.

"У большинства пациентов коронавирусная болезнь проходит сама, без лечения", - цитирует медика издание Левый берег.

По словам медика, люди часто заблуждаются, когда думают, что болезнь прошла от конкретного лекарства, хотя можно было выздороветь и самостоятельно.

Буяновский констатировал, что в легкой форме болеют около 80% пациентов с коронавирусом. По словам специалиста, антибиотики нужны только небольшому проценту пациентов с коронавирусом и это написано в протоколе лечения.

"Исследование, которое сделали американцы, свидетельствует, что только около 8% пациентов имеют наслоение бактериальной пневмонии на вирусную", — сказал врач.

Большинство пациентов, подчеркнул медик, принимают антибиотики при коронавирусе необоснованно. Как правило, причина заключается в том, что врачи назначают антибиотики больным из-за своей собственной тревожности, а также из-за неспособности отказать своему пациенту.

"Врачу психологически легче что-нибудь назначить, чем объяснить пациенту, что ничего пока не нужно", — рассказал он.

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