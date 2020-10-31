Врач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей

Дети болеют реже и легче взрослых / УНИАН

Коронавирус дети, как правило, переносят легко или бессимптомно, однако заболевание может протекать в тяжелой форме у детей до трех лет.

"Некоторые проявления у ребенка, должны насторожить родителей. Среди симптомов могут быть: заложенный нос, отит, болит горло и/или есть першение, сухой или мокрый кашель, одышка, болят мышцы, есть слабость, судороги (в единичных случаях), диарея, тошнота", - цитирует издание Аргументы и факты врача пермской краевой детской больницы Елену Зубову.

Медик подчеркнула, что по статистике в мире дети составляют всего 10% от числа заболевших. В детском возрасте заболевание тяжело протекает в среднем в 1% случаев. А около четверти детей переносят инфекцию бессимптомно.

Читайте такжеВрач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной"Решение о проведении КТ грудной клетки принимает врач и только по показаниям (наличие симптомов лихорадки, одышки, снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом) при диагностике (пульсоксиметрии). Этот метод лучевой диагностики проводится с определенной дозой облучения, поэтому "самоназначение" ребёнку недопустимо", - констатировала доктор.

По словам врача, потеря обоняния и вкуса, как и у взрослых, у детей тоже может встречаться, однако они просто могут не понять данный фактор.

Тяжелее инфекция протекает у детей до трёх лет, особенно у малышей до года. Врач предупредила, что в особой группе риска находятся дети, имеющие сопутствующие заболевания.

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