Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19

Некоторые исследования показали эффективность ремдесивира / REUTERS

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что, несмотря на результаты исследований, которые не показали способности уменьшать летальность или потребность в искусственной вентиляции лёгких, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) зарегистрировало ремдесивир как противовирусный препарат для лечения коронавируса.

"Не исключаю, что и в этом случае не обошлось без политики – в США часть авторитетных медиков критикуют такое решение как FDA, кстати, как и часть других решений Центра контроля за заболеваемостью (СDC), но, тем не менее, это произошло", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам Амосовой, есть ряд исследований, которые показали эффективность ремдесивира в плане ускорения избавления от симптомов, на третий-пятый день болезни коронавирусом. Она подчеркнула, что аналогичный результат дает препарат Тамифлю, который широко используют при лечении гриппа.

Читайте такжеВрач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей"МОЗ начал проводить закупки задолго до завершения исследований под эгидой ВОЗ, когда на ремдесивир в мире возлагали большие надежды. Насколько я знаю, речь идёт об индийской копии по удобной цене. Кроме того, часть исследований ремдесивира у иных категорий пациентов, чем в проведённых ранее исследованиях, продолжаются, и возможно, будет уточнена "ниша" для его наиболее эффективного применения", - подытожила доктор.