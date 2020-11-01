УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19

1 ноября 2020, 23:58

Медик полагает, что в данной ситуации ключевую роль сыграла политика.

Коронавирус
Некоторые исследования показали эффективность ремдесивира / REUTERS

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что, несмотря на результаты исследований, которые не показали способности уменьшать летальность или потребность в искусственной вентиляции лёгких, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) зарегистрировало ремдесивир как противовирусный препарат для лечения коронавируса.

"Не исключаю, что и в этом случае не обошлось без политики – в США часть авторитетных медиков критикуют такое решение как FDA, кстати, как и часть других решений Центра контроля за заболеваемостью (СDC), но, тем не менее, это произошло", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам Амосовой, есть ряд исследований, которые показали эффективность ремдесивира в плане ускорения избавления от симптомов, на третий-пятый день болезни коронавирусом. Она подчеркнула, что аналогичный результат дает препарат Тамифлю, который широко используют при лечении гриппа.

Читайте такжеВрач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей"МОЗ начал проводить закупки задолго до завершения исследований под эгидой ВОЗ, когда на ремдесивир в мире возлагали большие надежды. Насколько я знаю, речь идёт об индийской копии по удобной цене. Кроме того, часть исследований ремдесивира у иных категорий пациентов, чем в проведённых ранее исследованиях, продолжаются, и возможно, будет уточнена "ниша" для его наиболее эффективного применения", - подытожила доктор.

пандемия коронавируса Екатерина Амосова новости Украины коронавирус в Украине эпидемия коронавируса коронавирус новости коронавирус лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:02
Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана
02:30
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
01:57
Ученые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление Видео
01:29
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
00:51
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
Реклама
00:19
В чем встречать 2021 год и год кого это будет
01 ноября, воскресенье
23:58
Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19
23:42
Укрзализныця прекращает продажу билетов из городов красной зоны
23:39
Танці з зірками 2020 10 выпуск: кто покинул шоу 1 ноября Видео
23:17
"Здесь бабушка сейчас умрет": очевидцы поделились подробностями ДТП на Майдане
23:09
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности и судьбоносные сны Видео
23:04
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
22:56
Папа Римский ошарашил обращением к противникам карантина
22:33
Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19 Видео
22:24
Зеленский для The Financial Times перечислил противников реформ
22:08
Еще один "слуга народа" подхватил коронавирус
21:32
В Тбилиси митингующие установили палатки напротив парламента Видео
21:29
В России пожаловались на заваленные мусором пляжи Крыма Видео
21:06
В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяной шахте, проходит эвакуация
21:00
Танці з зірками 2020 - что было в 10 выпуске 1 ноября Видео
Реклама
20:52
В Николаеве полиция жестко вытащила из маршрутки пассажира без маски Видео
20:30
Минюст призвал украинцев высказаться по поводу судьбы судей КСУ
20:01
"Ковидные пальцы": назван еще один опасный симптом китайского вируса
19:52
Оставила записку: в Бердянске роженица с Covid-19 выбросилась из окна
19:49
Путин рассказал, как ему работается на "удаленке" из бункера
19:33
Определена дата второго тура выборов мэра во Львове
19:19
Врач объяснила, какие проблемы у пациентов после COVID-19 самые опасные Видео
19:13
Трамп vs Байден: опрос показал лидера президентской гонки
19:01
Вакарчук откровенно высказался о своем возвращении в политику Видео
18:31
"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ
18:18
В Киеве на семи улицах ограничивают скорость движения: список
18:15
В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото Фото
18:13
Беременная Ратаковски повторила "голый" снимок Деми Мур
17:38
Израиль начал тестировать на людях вакцину от Covid-19 Видео
17:35
"Крутая победа": Зеленский поздравил Усика с триумфом над Чисорой
17:05
Астролог назвал "черный период" для встреч и мероприятий
17:00
Как понять по симптомам тяжесть лечения COVID-19 - ученые Видео
16:40
Украину "атакует" холод: синоптик назвала возможные сроки Видео
16:31
В Грузии оппозиция массово протестует против результатов выборов Видео
16:07
В Крыму случилась страшная авария
Реклама
16:02
Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения в Турции резко возросло Видео
16:01
"Очень попа нравится": Maruv с голубыми волосами в пошлой позе завела фанатов Видео
15:28
Тунисец отрезал голову женщине в Ницце: задержаны еще два сообщника террориста Видео
14:50
В больницы попадут избранные: Степанов рассказал о кризисе в медицинской системе Видео
14:36
В Минске силовики жестко разогнали колонну протестующих, много задержанных Фото
14:22
Эксперт спрогнозировал, когда в Украине наступит пик заболеваемости COVID-19
14:04
Появились новые подробности об убийстве в харьковском ресторане
13:18
Чисора накормил Усика сразу после своего поражения Видео
12:58
Алиев назвал поражением Армении письмо Пашиняна Путину с просьбой о помощи Видео
12:48
Врач рассказала, какая главная проблема в Украине с данными по больным COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять