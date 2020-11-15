Врач предостерег о риске смерти из-за антибиотиков при Covid-19

Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе / Reuters

Необоснованный прием антибиотиков может привести к серьезным последствиям – поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.

"Если попытки профилактики антибиотиком были, а заражение все же произошло, например, на фоне иммунодефицита у пациента, эта инфекция будет вызвана уже более устойчивыми микробами, и риск неэффективности антибактериальной терапии, а, значит, и летального исхода, будет значительно выше", - цитирует Лента.ру доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов Сергея Яковлева.

По словам специалиста, в ряде стран категорически не назначают антибиотики пациентам с коронавирусом из-за рисков антимикробной резистентности.

"Многие антибиотики — не самые безобидные препараты, они могут вызывать серьезные побочные эффекты. Иногда — даже с фатальными нарушениями сердечного ритма. Их эффект по помощи пациентам с коронавирусом сомнительный, а вот риск — налицо", - предупредил он.

Яковлев подчеркнул, что е рекомендуется применять антибиотики и для профилактики бактериальных осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции такими препаратами не снижается, поскольку у каждого из препаратов существует определенный спектр действия.

Применение антибиотиков при Covid-19 оправдано только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты.