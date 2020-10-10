Врач предупредил, когда маска не спасет от коронавируса

В переполненном общественном транспорте риск инфицирования огромен.
Эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, когда медицинская маска не поможет защититься от заражения коронавирусом.
По его словам, она не будет эффективна в общественном транспорте в час пик, передает Украина 24.
"В час пик, когда я каждый день езжу на работу на своем транспорте, я вижу набитые людьми маршрутки, троллейбусы, трамваи. Людям не создали условия, при которых они могут соблюдать меры. Нужно отдать должное, люди начали массово и более правильно носить маски. Но мы должны понимать, что когда едет маршрутка, все окна закрыты, нет вентиляции – даже если люди будут находиться в масках, риск инфицирования огромный", - рассказал Александрин.
Врач также оценил административные меры и штрафы, введенные против нарушителей карантина.
"Более 23 тыс. среди общего населения заплатили минимальный штраф 17 тыс. грн, при этом ни президент, ни главный санитарный врач, когда они постоянно нарушают свое же законодательство, штрафы не платят", - добавил он.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 9 октября в Украине вновь обновили карантинные зоны. Решение вступит в силу уже с 12 октября.В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.