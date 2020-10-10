Врач предупредил, когда маска не спасет от коронавируса

Украинцы начали массово и более правильно носить маски / УНИАН

Эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, когда медицинская маска не поможет защититься от заражения коронавирусом.

По его словам, она не будет эффективна в общественном транспорте в час пик, передает Украина 24.

"В час пик, когда я каждый день езжу на работу на своем транспорте, я вижу набитые людьми маршрутки, троллейбусы, трамваи. Людям не создали условия, при которых они могут соблюдать меры. Нужно отдать должное, люди начали массово и более правильно носить маски. Но мы должны понимать, что когда едет маршрутка, все окна закрыты, нет вентиляции – даже если люди будут находиться в масках, риск инфицирования огромный", - рассказал Александрин.

Врач также оценил административные меры и штрафы, введенные против нарушителей карантина.

"Более 23 тыс. среди общего населения заплатили минимальный штраф 17 тыс. грн, при этом ни президент, ни главный санитарный врач, когда они постоянно нарушают свое же законодательство, штрафы не платят", - добавил он.

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