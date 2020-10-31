Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом

Большинство людей не будут повторно болеть COVID-19, отметил медик.
Врач Тарас Жиравецкий предупредил, что повторный коронавирус у человека может возникнуть, если он страдает иммунодефицитом.
COVID-19 снова может подхватить человек, который проходит химиотерапию, рассказал медик в видео, размещенном на его YouTube-канале.
Жиравецкий отметил, что большинство пациентов не будут во второй раз болеть коронавирусом.
"…такое возможно (повторное заражение – Ред.). Потому что есть пациенты, у которых может быть иммунодефицит, или которые проходят химиотерапию, или у которых организм действительно имеет какой-то иммунодефицит недиагностированный, и антитела действительно не вырабатываются в достаточном количестве или вообще не вырабатываются", – отметил врач.
Медик добавил, что таких пациентов очень-очень мало – это будут какие-то 0,001 процента пациентов, которые переболели коронавирусом.
"Сам коронавирус исчезает из нашего организма. Наш организм автоматически его преодолевает, и у нас нет хронического коронавирус…", – подчеркнул Жиравецкий.Читайте такжеИнфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом
- Ранее академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Михаил Пальцев говорил, что повторное заражение коронавирусом у пациентов обычно протекает тяжелее первого.
- По его словам, у пациентов реже возникают проблемы с легкими, но возможно воспаление мышечной ткани сердца, поражение печени и очень тяжелая диарея.