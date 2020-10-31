Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом

Коронавирусом снова могут заболеть люди с иммунодефицитом, сообщил врач / УНИАН

Врач Тарас Жиравецкий предупредил, что повторный коронавирус у человека может возникнуть, если он страдает иммунодефицитом.

COVID-19 снова может подхватить человек, который проходит химиотерапию, рассказал медик в видео, размещенном на его YouTube-канале.

Жиравецкий отметил, что большинство пациентов не будут во второй раз болеть коронавирусом.

"…такое возможно (повторное заражение – Ред.). Потому что есть пациенты, у которых может быть иммунодефицит, или которые проходят химиотерапию, или у которых организм действительно имеет какой-то иммунодефицит недиагностированный, и антитела действительно не вырабатываются в достаточном количестве или вообще не вырабатываются", – отметил врач.

Медик добавил, что таких пациентов очень-очень мало – это будут какие-то 0,001 процента пациентов, которые переболели коронавирусом.

"Сам коронавирус исчезает из нашего организма. Наш организм автоматически его преодолевает, и у нас нет хронического коронавирус…", – подчеркнул Жиравецкий.Читайте такжеИнфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом