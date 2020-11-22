Врач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина

Вакцина РФ против коронавируса может быть опасной / Reuters

Врач-анестезиолог Сергей Дубров оценил информацию о разработке российской вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вакцина РФ против коронавируса может быть опасной.

Он отметил, что любой лекарственный препарат, в том числе вакцина, должен пройти основную фазу клинических исследований (так называемую третью фазу).

"Третью фазу, как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", — пояснил медик.

В то же время он напомнил, что полноценные материалы исследований о российской вакцине так и не были представлены мировому сообществу.

"В одном из очень авторитетных медицинских журналов было опубликовано открытое письмо, где десятки специалистов обратились к производителю вакцины Спутник-5 с просьбой предоставить материалы, ученые не получили эту информацию. Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина Спутник-5 или какая-то другая есть в Российской Федерации", — добавил Дубров.

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Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса используют в Украине. Тодуров добавил, что "российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

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