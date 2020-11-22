Врач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина

В РФ нарушили международные нормы проведения исследований, подчеркнул Сергей Дубров.
Врач-анестезиолог Сергей Дубров оценил информацию о разработке российской вакцины от коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вакцина РФ против коронавируса может быть опасной.
Он отметил, что любой лекарственный препарат, в том числе вакцина, должен пройти основную фазу клинических исследований (так называемую третью фазу).
"Третью фазу, как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", — пояснил медик.
В то же время он напомнил, что полноценные материалы исследований о российской вакцине так и не были представлены мировому сообществу.
"В одном из очень авторитетных медицинских журналов было опубликовано открытое письмо, где десятки специалистов обратились к производителю вакцины Спутник-5 с просьбой предоставить материалы, ученые не получили эту информацию. Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина Спутник-5 или какая-то другая есть в Российской Федерации", — добавил Дубров.
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Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса используют в Украине. Тодуров добавил, что "российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 079 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- За последние сутки умерли 138 человек, выздоровели - 4 тыс. 604, госпитализированы - 1 тыс. 134.
- За все время пандемии в Украине заболели 624 тыс. 744 человека, выздоровели - 286 тыс. 917, умерли - 10 тыс. 951.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы: г. Киев (1 тыс. 199), Днепропетровской (1 тыс. 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.