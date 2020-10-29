Врач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавируса

Риск смерти значительно возрастает для людей, которые одновременно болеют и гриппом и коронавирусом, поделилась инфекционист / УНИАН

Инфекционист Екатерина Булавинова сообщила, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.

Сочетание гриппа и коронавируса на 50% увеличивает риск гибели пациента, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседница призвала вакцинироваться от гриппа.

"…Насколько видим мы из первых исследований, что одновременное инфицирование гриппом и COVID-19, с тем, что человек заболевает гриппом и COVID-19, на 50% увеличивает шансы погибнуть…", – предупредила врач.