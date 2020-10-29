Врач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавируса

Для человека очень опасно сочетание гриппа и коронавируса, отметила инфекционист.
Инфекционист Екатерина Булавинова сообщила, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.
Сочетание гриппа и коронавируса на 50% увеличивает риск гибели пациента, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1.
Собеседница призвала вакцинироваться от гриппа.
"…Насколько видим мы из первых исследований, что одновременное инфицирование гриппом и COVID-19, с тем, что человек заболевает гриппом и COVID-19, на 50% увеличивает шансы погибнуть…", – предупредила врач.
- Ранее вирусолог и заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко говорила, что человек, который болеет гриппом, не может заразиться коронавирусом.
- Эксперт отметила, что сочетание гриппа и коронавирус невозможно, поскольку вирусы конкурируют между собой.
Автор: Екатерина Присяжнюк