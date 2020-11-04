Врач предупредила о новом симптоме коронавируса / REUTERS

Известный медик и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о еще одном симптоме китайского коронавируса.

Об этом сообщает российское информагентство РИА "Новости" в среду, 4 ноября нынешнего года. По словам медика, довольно часто COVID-19 поражает не только рецепторы обоняния и вкуса, но наносит вред органам слуха.

"Заложенность ушей - не такой уж и редкий симптом Covid-19", ‒ сказала Пшеничная. Свой вывод она подкрепила результатами исследования, которое было проведено в Турции. Там ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с коронавирусом и у 31 человека (18%) обнаружили новые проблемы со слухом. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов, у которых была диагностирована легкая форма заболевания.

По словам Пшеничной, вышеуказанный симптом может встречаться и при ОРВИ. Кроме того, добавила она ‒ если заложенность не проходит в течение нескольких дней и появляются боли в ухе, то нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.

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