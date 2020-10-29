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Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19

29 октября 2020, 22:23

Медик утверждает, что надеяться следует только на вакцину.

Коронавирус, люди
Рассчитывать на коллективный иммунитет без вакцины не приходится / УНИАН

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.

"Хотя бы потому, что, с высокой степенью вероятности, даже у переболевших иммунитет будет непродолжительным. Потому без вакцины большая или меньшая часть переболевших будет заболевать снова, и логично, что коллективного иммунитета не получить", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам Амосовой, важно понять, как оценивать наличие иммунитета. Ведь уровень антител в крови со временем уменьшается, и через несколько месяцев человек вновь может заразиться и переболеть коронавирусом.

"С учетом того, что уровень антител в крови со временем уменьшается, и за невосприимчивость и защиту от вирусов, которые находятся внутри клеток, отвечают Т-лимфоциты, которые уничтожают клетки вместе с вирусом, для оценки иммунитета переболевших и его стойкости одними антителами нельзя ограничиваться. Однако исследования Т-лимфоцитов "памяти" технически более сложные, и даже в мире они не используются в практике, не говоря уже об Украине", - сказала она.

По словам медика, рассчитывать на коллективный иммунитет без вакцины не приходится.

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