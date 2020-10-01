Врач раскрыл особенности лечения коронавируса

При коронавирусе не применяют антибиотики, поделился врач / УНИАН

Врач, ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний – Евгений Качман – раскрыл, как лечится коронавирус в легкой форме, а также Covid-19 в других формах.

При коронавирусе, который протекает без симптомов, нужно просто на протяжении десяти дней находиться дома в изоляции, рассказал медик в интервью РБК-Украина.

По его словам, в случае наличия коронавируса в легкой форме лечатся симптомы заболевания, но не применяются антибиотики.

"…антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а Covid-19 – типичное вирусное заболевание. Антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания", – поделился Качман.

Также врач сказал, как лечить коронавирус в среднетяжелой форме. Пациенты с коронавирусом в такой форме также лечатся дома под наблюдением врачей.

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