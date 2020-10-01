УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач раскрыл особенности лечения коронавируса

1 октября 2020, 18:29

Люди, больные коронавирусом в легкой форме, должны находиться дома на протяжении десяти дней, отметил врач.

Врач поделился, что при Covid-19 не применяют антибиотики – Как лечить коронавирус
При коронавирусе не применяют антибиотики, поделился врач / УНИАН

Врач, ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний – Евгений Качман – раскрыл, как лечится коронавирус в легкой форме, а также Covid-19 в других формах.

При коронавирусе, который протекает без симптомов, нужно просто на протяжении десяти дней находиться дома в изоляции, рассказал медик в интервью РБК-Украина.

По его словам, в случае наличия коронавируса в легкой форме лечатся симптомы заболевания, но не применяются антибиотики.

"…антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а Covid-19 – типичное вирусное заболевание. Антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания", – поделился Качман.

Также врач сказал, как лечить коронавирус в среднетяжелой форме. Пациенты с коронавирусом в такой форме также лечатся дома под наблюдением врачей.

Читайте такжеВрач назвал большую проблему при коронавирусе"…лишь 5-7% пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, имея отдышку, гипоксию, поражения легких свыше 10-15%. Именно они нуждаются в госпитализации и стационарном лечении, поскольку у них могут возникнуть тяжелые осложнения…", – отметил медик.

коронавирус новости коронавирус лечение Евгений Качман
Сейчас вы просматриваете новость «Врач раскрыл особенности лечения коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:33
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
19:29
"Впереди проблемы": ученые высказались об эффективности вакцины от коронавируса
19:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и какие города в красной зоне Видео
18:55
Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах
18:42
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
18:29
Врач раскрыл особенности лечения коронавируса Видео
18:27
В МИД Беларуси обвинили Украину в "остром дефиците доверия"
18:12
В Сети появился трейлер Борат-2: названа дата выхода фильма Видео
17:54
Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь" Видео
17:15
Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях Видео
17:06
Врач сказал, как долго лечат коронавирус Видео
16:49
На Саакашвили напали с заточкой: что известно Видео
16:33
Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни Видео
16:32
Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина оппозиционером
16:28
Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации Видео
16:27
В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе Видео
16:23
Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху Видео
15:55
Врач назвал большую проблему при коронавирусе Видео
15:49
В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2
15:45
Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность Видео
15:37
Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление Видео
15:25
Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса
15:07
Штрафы за самогоноварение могут отменить: что предложили депутаты
14:52
В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха Видео
14:27
Астролог сказал, кому светит встреча с "папиком" Видео
14:22
Почему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином Видео
14:08
Рак простаты: 5 сигналов организма Видео
14:07
В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина Видео
13:54
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
13:50
Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном Видео
13:40
Эксперт спрогнозировал исчезновение с полок украинской молочки
13:37
Кравчук объяснил скандальные заявления Фокина и его отставку Видео
13:05
Низкое либидо или болезнь: врачи рассказали, о чем говорит отсутствие желания Видео
12:59
Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками
12:40
От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине Видео
12:35
"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину
12:33
Игорь Сирота "отбеливает" репутацию, чтобы остаться во главе коррупционных схем на Укргидроэнерго, - блогер Шнайдер
12:27
"Фенотипный бандит": нардеп Безуглая набросилась с оскорблениями на Тищенко Видео
12:02
Экс-посол США оценил вероятность агрессии России ради водоснабжения Крыма Видео
11:59
В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны Фото
11:54
Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине Фото Видео
11:43
Умер известный экс-футболист и звезда донецкого Шахтера
11:24
Повышает сексуальное влечение: ученые назвали растение, полезное для мужчин Видео
11:24
Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы Видео
11:15
Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий
11:14
Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике
11:05
Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные Видео
10:52
Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
10:39
"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку Видео
10:26
В эпидсезоне 2020 Украину будут атаковать новые вирусы гриппа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять