Врач раскрыла особенности кашля при коронавирусе

При COVID-19 кашель можно глушить, отметила медик.
Кашель при коронавирусе COVID-19 сухой, часто имеет надоедливый характер, и в нем нет компонента мокроты.
Во время заболевания кашель звучит, как сухой и вроде горловой, рассказала пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17 Светлана Гук Укринформу.
По словам собеседницы, при COVID-19 кашель можно глушить.
"Это такой кашель раздражения – за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов… Может, на слух безошибочно я и не отличу, но он не трахеитный, не бронхитный, не легочный, не булькающий – и это врач слышит…", – поделилась медик.
Ранее сообщалось, что есть ряд симптомов коронавируса, в частности, исчезновение нюха, отсутствие возможности чувствовать вкус, утрудненное дыхание, повышение температуры, а также кашель.Читайте такжеУченые нашли новый ранний симптом коронавируса
- Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 10 ноября нашли у 479 тысяч 197 человек.
- В нашей стране 9 ноября COVID-19 диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 пациентов.