Врач раскрыла особенности кашля при коронавирусе

У человека, который болен коронавирусом, может быть сухой и будто горловой кашель, поделилась врач / 62iNFO.ru

Кашель при коронавирусе COVID-19 сухой, часто имеет надоедливый характер, и в нем нет компонента мокроты.

Во время заболевания кашель звучит, как сухой и вроде горловой, рассказала пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17 Светлана Гук Укринформу.

По словам собеседницы, при COVID-19 кашель можно глушить.

"Это такой кашель раздражения – за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов… Может, на слух безошибочно я и не отличу, но он не трахеитный, не бронхитный, не легочный, не булькающий – и это врач слышит…", – поделилась медик.

Ранее сообщалось, что есть ряд симптомов коронавируса, в частности, исчезновение нюха, отсутствие возможности чувствовать вкус, утрудненное дыхание, повышение температуры, а также кашель.Читайте такжеУченые нашли новый ранний симптом коронавируса