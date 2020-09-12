Врач рассказал, будут ли закрывать школы на карантин из-за Covid-19

Нынешняя ситуация в Киеве полностью соответствует эпидемиологическим стандартам, считает Рубан / УНИАН

Ежедневно в Киеве фиксируется 10-15 новых заражений коронавирусом в дошкольных учереждениях и школах, но закрывать на карантин с октября их не планируют.

Об этом заявил врач, эпидемиолог, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Obozrevatel.

"Поскольку это мегаполис, Киев должен быть лидером по заболеваемости. Потому что большое количество населения, миграция, организованные коллективы. Ситуация, которая есть, полностью соответствует эпидемиологическим стандартам", - сказал он.

По словам Рубана, если в дошкольных учреждениях и школах обнаруживают случаи заражения коронавирусом, то там проводятся соответствующие профилактические мероприятия по отдельным группам.

"Если эти меры применить правильно и своевременно, в течение 24 часов изолировать детей, а также контактных лиц, проводить лабораторные исследования, проводить соответствующую дезинфекцию и соответствующие профилактические меры, то мы преодолеем коронавирус и не войдем в "оранжевую" зону", - сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Читайте такжеКарантин в школах: в Минобразовании припугнули тюрьмой директоровОтметим, что Киев уже попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.

Как сообщал Главред, столица второй день подряд устанавливает антирекорды по числу новых инфицированных коронавирусом. По состоянию на субботу, 12 сентября, а Киеве обнаружен уже 16 951 случай заражения Covid-19. За минувшие сутки болезнь нашли у +428 жителей столицы.