Врач рассказал, как отличить усталость при коронавирусе от других болезней

При коронавирусе люди испытывают особенную усталость / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире более 878 тысяч человек, а число случаев заражения превышает 26 миллионов. Усталость — один из симптомов коронавируса. Часто люди, которые заболели или переболели COVID-19, рассказывают о какой-то очень-очень сильной усталости, которую нельзя перепутать ни с чем. Она возникает внезапно, заявила пульмонолог Ольга Филоненко.

Об этом сообщает ngs.ru.

По словам врача, слабость при коронавирусе легко отличить от других заболеваний.

"Весь день работал, а вечером не могу шевелиться", слабость в максимальном её проявлении — желание лежать, нет сил смотреть телевизор или тем более читать. Внезапность и выраженность симптоматики отличают слабость при коронавирусе от других заболеваний", - сказала Филоненко.

Но усталость "ходит не одна", так как при Covid-19 всегда появляются и другие симптомы, которые замечают гораздо быстрее.

Читайте такжеУченые рассказали о реальной пользе витамина D в борьбе с коронавирусом"Например, практически патогномоничный симптом при данном заболевании — это резкая потеря обоняния и вкуса. Поэтому, если у человека есть только изолированная усталость и ничего более, вряд ли это COVID-19, разделить усталость при нём и других заболеваниях очень сложно", - рассказал врач Андрей Поздняков.

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