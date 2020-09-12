Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19

В зоне риска находятся регионы, в которых отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников.
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких регионах Украины может фиксироваться большее количество тяжелых и летальных случаев коронавирусной болезни. По его словам, такая ситуация может коснуться областей, где отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников.
Об этом Рубан заявил в эфире телеканала Obozrevatel.
"Те регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев", – сказал он.
По оценкам медика, увеличение смертности из-за Covid-19 связано со слишком большой нагрузкой на отделения реанимации, на инфекционные больницы и отсутствие или недостаток квалифицированной медицинской помощи в больницах, которые введены в эксплуатацию недавно.
Рубан добавил, что на подготовку госпитальной базы и медперсонала для приема больных с коронавирусом необходимо 2-3 месяца.
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Коронавирус в Украине
- По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине были зафиксированы 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144. Это новый антирекорд числа диагнозов за сутки.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас страна идет не по лучшему сценарию развития ситуации с коронавирусом. В случае неконтролируемой ситуации с Covid-19 есть риск нехватки врачей.