Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19

В Украине уже более 145 тысяч зараженных коронавирусом / УНИАН

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких регионах Украины может фиксироваться большее количество тяжелых и летальных случаев коронавирусной болезни. По его словам, такая ситуация может коснуться областей, где отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников.

Об этом Рубан заявил в эфире телеканала Obozrevatel.

"Те регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев", – сказал он.

По оценкам медика, увеличение смертности из-за Covid-19 связано со слишком большой нагрузкой на отделения реанимации, на инфекционные больницы и отсутствие или недостаток квалифицированной медицинской помощи в больницах, которые введены в эксплуатацию недавно.

Рубан добавил, что на подготовку госпитальной базы и медперсонала для приема больных с коронавирусом необходимо 2-3 месяца.

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Коронавирус в Украине