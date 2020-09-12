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Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19

12 сентября 2020, 08:32

В зоне риска находятся регионы, в которых отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников.

коронавирус,Киев
В Украине уже более 145 тысяч зараженных коронавирусом / УНИАН

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких регионах Украины может фиксироваться большее количество тяжелых и летальных случаев коронавирусной болезни. По его словам, такая ситуация может коснуться областей, где отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников.

Об этом Рубан заявил в эфире телеканала Obozrevatel.

"Те регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев", – сказал он.

По оценкам медика, увеличение смертности из-за Covid-19 связано со слишком большой нагрузкой на отделения реанимации, на инфекционные больницы и отсутствие или недостаток квалифицированной медицинской помощи в больницах, которые введены в эксплуатацию недавно.

Рубан добавил, что на подготовку госпитальной базы и медперсонала для приема больных с коронавирусом необходимо 2-3 месяца.

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Коронавирус в Украине

  • По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине были зафиксированы 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144. Это новый антирекорд числа диагнозов за сутки.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас страна идет не по лучшему сценарию развития ситуации с коронавирусом. В случае неконтролируемой ситуации с Covid-19 есть риск нехватки врачей.

Олег Рубан коронавирус коронавирус в Украине новости Украины Covid-19
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