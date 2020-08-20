Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

В РФ скоро начнется массовая прививочная кампания / Reuters

Приблизительно через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины от Covid-19в Росссийской Федерации начнется массовая прививочная кампания.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о том, как нужно подготовиться к введению вакцины, пишет Радио Sputnik.

По его словам, ограничения по вакцинации от коронавируса будут схожи с теми, которые существуют перед вакцинацией от гриппа.

Когда прививку делать нельзя:

нельзя вакцинироваться от коронавируса больным людям, если температура тела серьезно превышает отметку в 37 градусов;

прививку не будут делать тем, кто незадолго до прихода в медицинский кабинет употреблял алкоголь.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – пояснил Жемчугов.

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Как сообщал Главред, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).

Напомним, Польща первой в мире начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.