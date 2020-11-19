Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19

Сам пациент может даже не заметить тревожный симптом / Фото Reuters

"Тихая гипоксия" – еще один тревожный симптом, который проявляется у пациентов, зараженных коронавирусом. Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко рассказал, чем это может быть опасно.

При гипоксии в пораженных коронавирусом легких нарушается поступление кислорода. Причем сам пациент может это даже не заметить, пишет врач в блоге на сайте Talon.by.

По его словам, организм человека остро реагирует на изменение уровня углекислоты в крови путем повышения частоты и глубины дыхания и т.д., а реакция на снижение кислорода в крови не такая выраженная.

"Однако кислородное голодание наносит вред всему организму, ухудшая прогноз у таких пациентов (влияет на развитие почечной недостаточности, например). Прицельный мониторинг обеспечения кислородом организма возможен при помощи пульсоксиметра", – написал доктор.

Как правильно измерять уровень кислорода

Витушко рассказал, что оценивать уровень кислорода нужно не менее 4 раз в день в покое на двух разных пальцах. Пальцы должны быть теплыми. На холодных конечностях возможны погрешности измерения. Если сатурация (уровень кислорода, - ред.) устойчиво меньше 94%, нужно обращаться в "скорую".

При этом врач отметил, что пульсоксиметрия - не идеальный метод. В первую очередь, это связано с тем, что есть обоснованные претензии к качеству пульсоксиметров, которые предлагаются на рынке, поэтому эти данные нужно оценивать в комплексе с другими симптомами (выраженность одышки, частота пульса, артериальное давление и пр.).

"Но в любом случае ухудшение симптомов коронавирусной инфекции – это как раз тот случай, где лучше перестраховаться", – резюмировал Витушко.

Справка. Гипоксия – это пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, пишет Википедия. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).

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Напомним: