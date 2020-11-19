УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19

19 ноября 2020, 07:06

При гипоксии в пораженных коронавирусом легких нарушается поступление кислорода.

коронавирус
Сам пациент может даже не заметить тревожный симптом / Фото Reuters

"Тихая гипоксия" – еще один тревожный симптом, который проявляется у пациентов, зараженных коронавирусом. Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко рассказал, чем это может быть опасно.

При гипоксии в пораженных коронавирусом легких нарушается поступление кислорода. Причем сам пациент может это даже не заметить, пишет врач в блоге на сайте Talon.by.

По его словам, организм человека остро реагирует на изменение уровня углекислоты в крови путем повышения частоты и глубины дыхания и т.д., а реакция на снижение кислорода в крови не такая выраженная.

"Однако кислородное голодание наносит вред всему организму, ухудшая прогноз у таких пациентов (влияет на развитие почечной недостаточности, например). Прицельный мониторинг обеспечения кислородом организма возможен при помощи пульсоксиметра", – написал доктор.

Как правильно измерять уровень кислорода

Витушко рассказал, что оценивать уровень кислорода нужно не менее 4 раз в день в покое на двух разных пальцах. Пальцы должны быть теплыми. На холодных конечностях возможны погрешности измерения. Если сатурация (уровень кислорода, - ред.) устойчиво меньше 94%, нужно обращаться в "скорую".

При этом врач отметил, что пульсоксиметрия - не идеальный метод. В первую очередь, это связано с тем, что есть обоснованные претензии к качеству пульсоксиметров, которые предлагаются на рынке, поэтому эти данные нужно оценивать в комплексе с другими симптомами (выраженность одышки, частота пульса, артериальное давление и пр.).

"Но в любом случае ухудшение симптомов коронавирусной инфекции – это как раз тот случай, где лучше перестраховаться", – резюмировал Витушко.

Справка. Гипоксия – это пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, пишет Википедия. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).

Читайте такжеУченые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19

Напомним:

  • Доктор Ричард Левитан рассказал, что такое пульсоксиметр и как он работает.
  • Врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.
  • Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие новые симптомы COVID-19 появились у украинцев.

коронавирус новости Украины коронавирус новости пульсоксиметр сатурация
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавирусаУничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки "Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 ​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявлениеВозвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление
Следующий материал

Последние новости

07:57
"Вернем все, что вы украли": Зеленский и Порошенко сцепились в Сети из-за карантина
07:32
В Конгрессе США решили пресечь возвращение России в G7
07:11
Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Видео
07:06
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Видео
06:53
Путин добился на Кавказе всех своих целей мнение
Реклама
06:44
Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео
06:02
Ученые выяснили, почему курильщики тяжелее болеют COVID-19
05:26
Провокация силового противостояния: в Беларуси объяснили планы Лукашенко Видео
05:05
Назван знак Зодиака, которому грозит воспаление головного мозга Видео
04:33
Дочь Брежневой Соня Киперман произвела фурор пикантным фото
04:08
Болит голова и мутнеет в глазах - врачи рассказали, чем опасны такие симптомы
03:40
Байден может спустить на тормозах санкции против Северного потока – экс-нардеп Госдумы Видео
03:01
Впадина плотских удовольствий: ученые выяснили, что вызывает зависимость от секса
02:12
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
01:30
День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
01:22
Леся Никитюк без белья похвасталась в платье с откровенным декольте
01:04
Народный синоптик рассказал, какой будет погода зимой Видео
00:31
Больной COVID-19 отец отдал свой кислород сыну и умер​: появились подробности Видео
00:05
Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 19 ноября
18 ноября, среда
23:36
В Украине отменили справку о составе семьи
Реклама
23:05
В ​ВОЗ заявили о стремительном росте смертности​ от коронавируса Видео
23:00
Новый президент Молдовы призвала разморозить отношения с Украиной Видео
22:57
Коронавирус в Украине установил два антирекорда Видео
22:33
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины Видео
22:21
"Запахи уже вернулись": Зеленский сдал повторный тест на Covid-19 Видео
22:03
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
21:59
Настоящий "Армагеддон": Уманский назвал четыре угрозы для Украины Видео
21:45
Во Львове Эпицентр маскируется под продуктовый магазин Фото
21:39
Степанов пояснил, как карантин поможет пережить зиму
21:23
Как выбрать сливочное масло: главные критерии Видео
21:10
Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь
21:07
Декстер 9 сезон - раскрыли сюжет и режиссера сериала
21:06
В ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму
20:51
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:50
​Врач рассказал, сколько украинцев переболеют COVID-19 к маю​ Видео
20:44
Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце Видео
20:32
Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров
20:29
Стало известно, где похоронят Романа Виктюка Видео
20:06
Ляшко оконфузился заявлением о COVID-вакцине для Украины
20:04
Что съесть перед сном, чтобы спать: названы лучшие продукты Видео
Реклама
19:54
Синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца ноября Видео
19:48
Кто получит наследство Романа Виктюка - где нашли его наследников
19:30
В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ Видео
19:26
Ушла из жизни известная актриса Любовь Румянцева
19:11
В России взорвался кислород в Covid-больнице Видео
19:05
Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска
19:02
​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины Видео
19:02
"Умирайте дома, синея": врач обратился к атеистам COVID-19
18:48
"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну Видео
18:44
В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять