Врач рассказал, почему повторно заразится COVID-19 почти невозможно

Повторное заражение коронавирусом практически невозможно / УНИАН

Известный врач Евгений Дубровский объяснил, почему повторное заражение коронавирусом практически невозможно. По словам медика, иммунитет человека работает на него, справляется с COVID-19 и таким образом защищает нас.

"Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение. Возможно, у таких пациентов являются глубинные дефекты иммунной системы. Возможно, особенности мощного неспецифического ответа на вирусные инфекции способствуют недостаточности формирования клеток памяти. А возможно, это и недостатки лабораторной диагностики", - сообщил Дубровский на странице в Facebook.

Медик отмечает, что иммунный ответ очень виден по выработанным антителам. Именно это доказывает, что мы не будем болеть повторно.

Читайте такжеКак избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет

"Антитела есть, и они держатся довольно долго. Как минимум, 150 суток. Чтобы это доказать, потрачено много времени и сил. Но исследование успешное и показательное. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько долго способны оставаться гуморальные иммунные клетки", - написал медик.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред: