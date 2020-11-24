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Врач рассказал, почему повторно заразится COVID-19 почти невозможно

24 ноября 2020, 20:42

Врач рассказал, что иммунитет против коронавируса работает.

Повторное заражение коронавирусом практически невозможно / УНИАН

Известный врач Евгений Дубровский объяснил, почему повторное заражение коронавирусом практически невозможно. По словам медика, иммунитет человека работает на него, справляется с COVID-19 и таким образом защищает нас.

"Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение. Возможно, у таких пациентов являются глубинные дефекты иммунной системы. Возможно, особенности мощного неспецифического ответа на вирусные инфекции способствуют недостаточности формирования клеток памяти. А возможно, это и недостатки лабораторной диагностики", - сообщил Дубровский на странице в Facebook.

Медик отмечает, что иммунный ответ очень виден по выработанным антителам. Именно это доказывает, что мы не будем болеть повторно.

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"Антитела есть, и они держатся довольно долго. Как минимум, 150 суток. Чтобы это доказать, потрачено много времени и сил. Но исследование успешное и показательное. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько долго способны оставаться гуморальные иммунные клетки", - написал медик.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

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