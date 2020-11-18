​Врач рассказал, сколько украинцев переболеют COVID-19 к маю​

Коронавирус с новой силой ударит по Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине может принести десятки тысяч смертей​. По словам врача-иммунолога Андрея Волянского на сегодняшний день в Украине уже переболело коронавирусом более 10% населения.

По словам медика, несмотря на то, что согласно официальной статистике, в нашей стране с начала пандемии заразилось около 1,5% населения, реальная цифра куда больше.

"Надо подходить спокойно к любым цифрам, на сегодняшний день я предполагаю, что в Украине уже переболело более 10% населения, возможно, до 15%. Хотя по официальным данным мы видим, что где-то 1,5%", - сказал врач в эфире канала Украина 24.

Также медик рассказал, какие меры могут повлиять на количество жертв коронавируса и что нужно делать, чтобы сохранить как можно больше жизней.

Читайте также​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине "К сожалению, неизбежны потери, и понятно, что это десятки тысяч летальных исходов в масштабах страны. Можно ли эти жертвы снизить? Да, можно, нужно включать некоторые резервы, которые на сегодня не использованы. В первую очередь это защита групп риска, в Украине эти мероприятия пока не проводились и не разрабатывались. Это неоднородная группа, это люди и старшего возраста – 65 лет и старше, и люди с заболеваниями разных систем разного возраста – это могут быть и дети, и взрослые, и пожилые", - отмечает Волянский.

Врач также назвал категории, где летальность от коронавируса на порядок выше, чем в остальных категориях.

"В первую очередь это хронические заболевания в стадии обострения, к примеру, сахарный диабет, астма, заболевания сердца. Их нужно хотя бы выделить, обследовать, оценить их сегодняшнее состояние", – сказал Волянский.

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Врач также рекомендует сделать вакцину от гриппа. Связано это с тем, что наслоение вирусных инфекций, в случае заражения коронавирусом, будет протекать тяжелее.

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Врач назвала основные осложнения после коронавируса. Медики рекомендуют людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.

В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина.