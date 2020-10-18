Врач рассказал, в чем проблема с российской вакциной от Covid-19

Результаты исследований вакцины от Covid-19 скрываются / Reuters

Если кто-то из украинцев вакцинируется российской вакциной от коронавируса, это будет означать, что они на собственном организме будут исследовать ее на безопасность и эффективность.

Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

Вакцина от коронавируса российского производства получила регистрацию для проведения третьей стадии исследований. Но, в отличие от зарубежных производителей вакцин, российские производители не обнародуют промежуточных результатов.

"Они не публикуют промежуточных результатов исследований своей вакцины, и это вызывает наибольшее беспокойство среди ученых", – отметил Курпита.

По его словам, дизайн этого исследования также неизвестен.

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