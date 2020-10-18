Врач рассказал, в чем проблема с российской вакциной от Covid-19

Об эффективности и безопасности вакцины против коронавируса производства РФ пока что говорить нельзя.
Если кто-то из украинцев вакцинируется российской вакциной от коронавируса, это будет означать, что они на собственном организме будут исследовать ее на безопасность и эффективность.
Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Obozrevatel.
Вакцина от коронавируса российского производства получила регистрацию для проведения третьей стадии исследований. Но, в отличие от зарубежных производителей вакцин, российские производители не обнародуют промежуточных результатов.
"Они не публикуют промежуточных результатов исследований своей вакцины, и это вызывает наибольшее беспокойство среди ученых", – отметил Курпита.
По его словам, дизайн этого исследования также неизвестен.
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Российская вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже президент Владимир Путин заявил, что препарат дважды испытала на себе одна из его дочерей.
- Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также рассказал, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. По его словам, вакцина в РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V.
- В октябре стало изветно, что в России проходит испытания "живая" вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова.