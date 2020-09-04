Врач рассказала, как остановить вспышку COVID-19 в Украине

В Украине сейчас более 128 тысяч зараженных коронавирусом / УНИАН

Украина находится лишь в начале роста числа инфицированных COVID-19. Чтобы количество больных коронавирусом не увеличивалось, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.

Такое мнение высказала инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

"Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Мы сейчас только в начале этого роста (инфицированных коронавирусо, - ред.). Все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Значит, надо всем понимать, что если не будут этого придерживаться, готовьтесь, что останетесь просто на каком-то домашнем лечении. А это, конечно, уже совсем другое", – отметила инфекционист.

Читайте такжеКогда закончится эпидемия COVID-19 и карантин: врач дал прогнозКак сообщал Главред, по состоянию 3 сентября в Украине были зафиксированы уже более 128 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. По данным СНБО, болеют почти 66 тысяч украинцев.

Напомним, врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, сколько в среднем длится лечение коронавируса и как понять, что опасность уже миновала.