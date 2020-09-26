Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

Грипп можно определить в течение примерно четырех часов / Фото pixabay.com

Осенью в Украине начинается сезон респираторных инфекций. В условиях эпидемии коронавируса в стране важно отличить грипп или ОРВИ от Covid-19.

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как это сделать, передает ТСН.

По ее словам, симптомы коронавируса и симптомы гриппа и ОРВИ похожи. Однако у Covid-19 более длительный инкубационный период. А заболевание гриппом можно определить в течение примерно четырех часов.

"Как мы знаем, Covid-19 может проявиться в течение 14 дней. Это вызывает определенные сложности в диагностике и в изоляции контактных людей. Но по клинике - очень похожие заболевания. И, действительно, нужно лабораторное подтверждение, чтобы понять, что именно у человека, когда он имеет такие симптомы", — сказала врач.

Эпидемиолог назвала характерные симптомы коронавируса - это потеря обоняния и кишечные расстройства.

"Но в любом случае Covid-19 сложно дифференцировать без лабораторного подтверждения", — резюмировала Сояк.

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