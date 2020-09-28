Врач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев

Клиническая картина у пациентов изменилась.
Коронавирус 2020 в Украине стал более агрессивным. В частности, у больных появились новые симптомы Covid-19.
Об этом рассказала заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова в интервью Суспільному.
"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали в марте, отличаются от тех, которые были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы", – рассказала врач.
Ранее украинцы жаловались лишь на такие симптомы коронавируса как слабость и субфебрильная температура (до 37-38 градусов), а уже потом медики выявляли у них двустороннюю пневмонию. Вскоре инфицированные стали жаловаться на сильную боль в горле и высокую температуру до 39 градусов.
"В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые говорили, что их беспокоят насморк и общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье ", – отметила Молокова.
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Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса Covid-19.
- Врач-инфекционист Сергей Крамарев назвал симптомы коронавируса у детей.