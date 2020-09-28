Врач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев

Коронавирус в Украине дает о себе знать новыми симптомами / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине стал более агрессивным. В частности, у больных появились новые симптомы Covid-19.

Об этом рассказала заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова в интервью Суспільному.

"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали в марте, отличаются от тех, которые были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы", – рассказала врач.

Ранее украинцы жаловались лишь на такие симптомы коронавируса как слабость и субфебрильная температура (до 37-38 градусов), а уже потом медики выявляли у них двустороннюю пневмонию. Вскоре инфицированные стали жаловаться на сильную боль в горле и высокую температуру до 39 градусов.

"В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые говорили, что их беспокоят насморк и общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье ", – отметила Молокова.

Читайте такжеВрач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

Коронавирус в Украине – что было ранее: