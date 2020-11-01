Врач рассказала, какой карантин сработал бы в Украине

COVID-19 в Украине бьет рекорды по числу новых заражений за сутки / Reuters

Коронавирус в Украине заразил уже почти 400 тысяч человек, при этом число новых больных с каждым днем увеличивается. В Украине действует адаптивный карантин и в Минздраве выступают против введения локдауна.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред рассказала, какой карантин в Украине мог бы стать эффективным.

По ее словам, в западных странах эксперты разделились на две категории.

"Одни считают, что все равно все переболеют ковидом, поэтому нужно изолировать уязвимых людей из группы риска, а остальные, которые в неё не входят и у которых риск тяжелого течения ковида низкий, пусть продолжают работать и развивать экономику и формируют коллективный иммунитет. Другие считают, что группа риска составляет 40%, потому адекватно изолировать их нельзя. По их словам, даже молодые умирают и у них часто бывает так называемый длительный ковид, который делает их неработоспособными в течение нескольких следующих месяцев", - рассказала Амосова.

Именно поэтому на Западе сейчас отрабатывают идею плановых локдаунов на фиксированный промежуток времени, когда граждане не выходят из дома, не принимают гостей, минимизируют походы в магазины и аптеки, переходят на удалённую работу. При этом закрыты бары, рестораны, кафе и спортивные залы.

"По такой модели уже пошла Ирландия. Однако у нас она вряд ли сработает. Потому что у нас провалена информационная кампания и большинство населения больше боится голода, чем COVID-19", - считает Амосова.

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