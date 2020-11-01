Врач рассказала, какой карантин сработал бы в Украине

Украинцы больше боятся голода, чем COVID-19, считает Екатерина Амосова.
Коронавирус в Украине заразил уже почти 400 тысяч человек, при этом число новых больных с каждым днем увеличивается. В Украине действует адаптивный карантин и в Минздраве выступают против введения локдауна.
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью изданию Главред рассказала, какой карантин в Украине мог бы стать эффективным.
По ее словам, в западных странах эксперты разделились на две категории.
"Одни считают, что все равно все переболеют ковидом, поэтому нужно изолировать уязвимых людей из группы риска, а остальные, которые в неё не входят и у которых риск тяжелого течения ковида низкий, пусть продолжают работать и развивать экономику и формируют коллективный иммунитет. Другие считают, что группа риска составляет 40%, потому адекватно изолировать их нельзя. По их словам, даже молодые умирают и у них часто бывает так называемый длительный ковид, который делает их неработоспособными в течение нескольких следующих месяцев", - рассказала Амосова.
Именно поэтому на Западе сейчас отрабатывают идею плановых локдаунов на фиксированный промежуток времени, когда граждане не выходят из дома, не принимают гостей, минимизируют походы в магазины и аптеки, переходят на удалённую работу. При этом закрыты бары, рестораны, кафе и спортивные залы.
"По такой модели уже пошла Ирландия. Однако у нас она вряд ли сработает. Потому что у нас провалена информационная кампания и большинство населения больше боится голода, чем COVID-19", - считает Амосова.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- COVID-19 уже два дня подряд бьет рекорды по числу зараженных.
- По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
- По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек. COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, в Киеве зафиксировали 37 549 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки добавился 781 новый случай заражения COVID-19. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- Днем ранее за сутки был обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве.
- Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина. По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса.