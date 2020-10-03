Врач рассказала, когда коронавирус убивает пациента

К смерти приводит не сам коронавирус / УНИАН

Коронавирус 2020 не является непосредственной причиной смерти больных, но он агрессивно провоцирует осложнения, что приводит к летальному исходу.

Об этом рассказала главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, передает Obozrevatel.

"Мы не можем говорить, что убивает именно Covid-19. Он безжалостно катализирует осложнения, которые невозможно остановить и вылечить", – объяснила она.

По словам Мостепан, в столичной больнице №4 смертность от коронавируса составляет около 5%. Из 3500 больных, которые лечились в этом медицинском учреждении, умерли 103 человека.

"В основном это пожилые люди старше 60 лет, которые имели много сопутствующих патологий. Это именно та группа риска, о которой мы все время говорим – ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. У более молодого поколения обычно среди сопутствующих болезней были онкологические, СПИД", – рассказала врач.

Читайте также"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины

Коронавирус в Украине