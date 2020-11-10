Врач рассказала о разных штаммах COVID-19 в Украине

Разные штаммы COVID-19 могут иметь различные уровни агрессивности, отметила врач.
Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17, пульмонолог Светлана Гук, которая дважды болела коронавирусом COVID-19, сообщила, что в Украине циркулируют разные штаммы коронавируса.
Сейчас в нашей стране есть несколько штаммов коронавируса, рассказала врач в интервью Укринформ.
Собеседница отметила, что новый штамм вируса появляется в результате мутации, он может быть более или менее агрессивным.
"…на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Понимаете, геном коронавируса содержит 30 тысяч нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации (копирование – Ред.) вируса уже дает возможность развитию нового штамма…", – объяснила медик.
Гук добавила, что во второй раз заболела коронавирусом спустя четыре месяца после первого заболевания. Врач считает, что во второй раз в ее организм попал другой штамм COVID-19.
Читайте такжеВ Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавирусаНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 10 ноября нашли у 479 тысяч 197 человек. В нашей стране 9 ноября COVID-19 диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 пациентов.
- Справка. Из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия. С 11 марта в Украине стартовал общенациональный карантин, а потом ограничительные меры стали адаптивными – их судьбу начали решать местные власти.
- Кабинет министров решил, что карантин в Украине должен действовать до конца текущего года.