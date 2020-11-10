Врач рассказала о разных штаммах COVID-19 в Украине

В Украине есть несколько штаммов коронавируса, поделилась пульмонолог / Reuters

Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17, пульмонолог Светлана Гук, которая дважды болела коронавирусом COVID-19, сообщила, что в Украине циркулируют разные штаммы коронавируса.

Сейчас в нашей стране есть несколько штаммов коронавируса, рассказала врач в интервью Укринформ.

Собеседница отметила, что новый штамм вируса появляется в результате мутации, он может быть более или менее агрессивным.

"…на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Понимаете, геном коронавируса содержит 30 тысяч нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации (копирование – Ред.) вируса уже дает возможность развитию нового штамма…", – объяснила медик.

Гук добавила, что во второй раз заболела коронавирусом спустя четыре месяца после первого заболевания. Врач считает, что во второй раз в ее организм попал другой штамм COVID-19.

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