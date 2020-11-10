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Врач рассказала об анализах при коронавирусе: зачем нужно делать

10 ноября 2020, 13:40

При COVID-19 анализы крови всегда плохие, предупредила инфекционист.

Врач поделилась, что если человек болен COVID-19, анализы нужны для того, чтобы доктор принял решение о назначении препаратов – Коронавирус новости Украина
Если человек болен коронавирусом, анализы нужны для того, чтобы доктор принял решение о назначении препаратов, поделилась врач / УНИАН

При коронавирусе COVID-19 анализы крови делают для того, чтобы лечащий врач знал, что назначить пациенту.

Важные анализы при вирусе, в частности, связаны с системой свертываемости крови, рассказала инфекционист Екатерина Булавинова в сюжете Сніданку з 1+1, который размещен на tsn.ua.

По словам врача, анализы крови при COVID-19 плохие всегда.

"При COVID-19 есть анализы крови, которые очень важны, они связаны с системой свертываемости крови, которые позволят доктору принять решения, давать в той или иной дозировке препараты, которые разжижают кровь, чтобы предотвратить тромбоз в легких…", – объяснила собеседница.

Напомним, коронавирус в Украине 9 ноября диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 человек. Всего в нашей стране найдено 479 тысяч 197 больных COVID-19.

анализы коронавирус новости Екатерина Булавинова
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