Врач рассказала об анализах при коронавирусе: зачем нужно делать

Если человек болен коронавирусом, анализы нужны для того, чтобы доктор принял решение о назначении препаратов, поделилась врач / УНИАН

При коронавирусе COVID-19 анализы крови делают для того, чтобы лечащий врач знал, что назначить пациенту.

Важные анализы при вирусе, в частности, связаны с системой свертываемости крови, рассказала инфекционист Екатерина Булавинова в сюжете Сніданку з 1+1, который размещен на tsn.ua.

По словам врача, анализы крови при COVID-19 плохие всегда.

"При COVID-19 есть анализы крови, которые очень важны, они связаны с системой свертываемости крови, которые позволят доктору принять решения, давать в той или иной дозировке препараты, которые разжижают кровь, чтобы предотвратить тромбоз в легких…", – объяснила собеседница.



Напомним, коронавирус в Украине 9 ноября диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 человек. Всего в нашей стране найдено 479 тысяч 197 больных COVID-19.