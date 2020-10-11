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Врач растолковал, что провоцирует тяжелую форму коронавируса

11 октября 2020, 07:59

Тяжесть болезни зависит не только от того, какой у человека возраст, хотя это, конечно, очень важно.

коронавирус, пациент, больница
Комарвоский рассказал, от чего зависит тяжесть коронавируса / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время почти ежедневно бьёт рекорды, в том числе и по числу госпитализаций. При этом все люди болеют по-разному. Как заявил известный доктор Евгений Комаровский, тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

Об этом Комаровский рассказал в интервью грузинскому телеканалу "Илион-ТВ".

"Тяжесть болезни зависит не только от того, какой ваш возраст, хотя это, конечно, очень важно. Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути. Вы вдохнули – и вам может попасть пять вирусов, а может 500. Если попадет пять, то вы не только не заболеете, но еще и научитесь вырабатывать к этому вирусу иммунитет", – растолковал врач.

Такой эффект Комаровский назвал фактически "аналогом прививки", поскольку организм будет учиться справляться с инфекцией постепенно и вырабатывать какое-то количество антител.

"Но, если вы вдохнете сразу много вируса, естественно, вы заболеете, и заболеете тяжело. Поэтому каждый житель страны должен понимать, что надо такое натворить, чтобы вы вдохнули – и сразу много вирусов", – отметил врач.

При этом Комаровский уточнил, что большую дозу вируса можно "подцепить" в помещении, набитого людьми, где нет доступа к свежему воздуху.

"То есть, если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же "разводиться" огромными массами воздуха и вы уже много вируса не вдохнете", – отметил Комаровский.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 2 октября доктор Евгений Комаровский развенчал популярный миф о том, что коронавирусный больной опасен для окружающих еще три месяца после заражения.
  • 30 сентября доктор Евгений Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения Covid-19 школьников в классе. По его словам, чтобы защитить детей от болезни, нужно соблюдать расстояние в 1,5 метра, поддерживать нормальную температуру и влажность 40-60%. Температура воздуха в классе должна составлять +20..+22 градуса.

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