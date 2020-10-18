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Врач растолковал, почему в Украине спасут не всех больных коронавирусом

18 октября 2020, 12:14

Мусий уточнил, что два месяца назад количество людей, умерших с подтвержденным диагнозом Covid-19, составляло 20, а сейчас их стало 100.

Медик,коронавирус
Врач объяснил, почему в Украине спасут не всех больных коронавирусом / УНИАН

В Украине статистика смертности людей с COVID-19 уже является критической, заявил бывший министр здравоохранения, нардеп VIII созыва, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий. По его словам, о реальных масштабах эпидемии коронавируса в Украине говорят цифры смертности от осложнений вследствие перенесенного коронавируса, а не статистика инфицирования.

Об этом Мусий рассказал в эфире Апостроф TV.

Олег Мусий отметил, что статистика по новым случаям COVID-19 уже критичная.

"Она перевалила за сотню - это критично. Этот реально критический факт. Если будет увеличиваться цифра умерших - это значит, что они недополучили медицинскую помощь. Это значит, что начинает рушиться система здравоохранения. Это значит, что не успевают оказать помощь людям", - пояснил Мусий.

Врач уточнил, что два месяца назад количество людей, умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19, составляло 20, а сейчас их стало 100.

"Это значит, что за два месяца минимум в пять раз увеличилось количество людей, которые заболели. Далее очень интересная цифра, которую дают для общественности аналитики: это цифра тех людей, которые выздоровели, и тех людей, у которых подтвержден диагноз. Так вот, эта цифра разделяется по графику. Это значит, что тех, кто заболел, реально лежит в больнице, становится все больше и больше, а те, кто выздоровел, не успевают за теми, кто заболел. А это значит, что нагрузка на систему здравоохранения увеличилось в три-четыре раза", - пояснил эксперт.

Мусий обратил внимание на то, что в Италии и в Испании реальной проблемой стало то, что одновременно заболело большое количество людей.

"20% людей, которые заболели, нуждаются в госпитализации. Среди них есть до 10 процентов людей в критическом состоянии, которые нуждаются в кислороде. И еще до трех процентов людей, нуждающихся в ИВЛ. Если аналитик разбирается в цифрах и на статистике, он может найти корреляцию: не будет ли такого, что врачи будут вынуждены отказывать людям в спасении их жизни? Здесь уже критический момент, и власть делает все для того, чтобы не дать понятную информацию для людей о том, что система здравоохранения уже практически на пределе. И это цифры, которые заставляют каждого задуматься, как себя вести в обществе, как себя вести дома, как себя вести на улице ", - резюмировал врач.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом, за последние сутки +5231.

За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

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