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Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры

5 ноября 2020, 15:39

По мнению медика Феликса Илясевича, при лечении китайского коронавируса нужно тщательно следить за несколькими симптомами.

больница,коронавирус
Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры / УНИАН

Практически во всех городах Украины из-за пандемии коронавируса сейчас очень востребована особая медицинская услуга ‒ компьютерная томография легких (КТ).

Как сообщают семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района столицы Феликс Илясевич рассказал в комментарии порталу Факты о том, обязательно ли нужно делать эту процедуру.

"Не только врачи назначают: многие пациенты делают КТ сами, как только появился кашель. Но состояние легких, которое показывает КТ, часто не соответствует тяжести болезни. Например, у моей пожилой пациентки не было даже намека на коронавирусную инфекцию (а КТ она делала по другой причине), но это исследование выявило изменения, характерные для двусторонней пневмонии", - рассказал врач.

Кроме того, Илясевич рассказал, если симптомы COVID-19 уменьшаются c каждым днем и состояние здоровья стабилизируется, то в процедуре компьютерной томографии нет необходимости.

"Если симптомы уменьшаются — не повышается температура, уменьшается кашель, сатурация в норме, то делать КТ нет смысла. Лучевая нагрузка при этом исследовании в несколько раз больше, чем при обычном рентгене", ‒ подытожил он.

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Коронавирус симптомы - что было раньше:

  • Известный украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский назвал необычный симптом коронавируса
  • По его словам, у некоторых больных коронавирусом Covid-19 более двух недель температура держится выше 37 градусов, а другие жалобы на здоровье - отсутствуют.
  • До того Австралийские медики рассказали о новом ключевом симптоме Covid-19 ‒ болезненные ощущения в одном из органов человека.
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