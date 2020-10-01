Врач сказал, как долго лечат коронавирус

Дольше всего обычно лечат пациентов с Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, сообщил медик.
Врач Евгений Качман, который является ведущим специалистом Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний, рассказал, как долго лечится коронавирусная инфекция – Covid-19.
Легкой или средней формой коронавируса люди обычно болеют до семи дней, рассказал врач в интервью РБК-Украина.
Собеседник добавил, что лечение может затянуться в тяжелых случаях. По его словам, лечение пациента, который находится на искусственной вентиляции легких, обычно длится до двух недель.
"Если человек болеет в легкой или средней форме, болезнь длится обычно пять-семь дней, а иногда и меньше. После – от недели до двух – пациент остается на самоизоляции, чтобы не заразить других...", – сказал медик.
- Ранее Евгений Качман предупредил, что при коронавирусе Covid-19 есть большая проблема.
- Врач отметил, что вирус вызывает полиорганную недостаточность, то есть под удар могут попасть не только легкие, но и другие органы – сердце, почки и головной мозг.
Автор: Екатерина Присяжнюк