Врач сказал, как долго лечат коронавирус

Легкую форму коронавируса люди могут побороть менее чем за неделю, поделился врач / Reuters

Врач Евгений Качман, который является ведущим специалистом Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний, рассказал, как долго лечится коронавирусная инфекция – Covid-19.

Легкой или средней формой коронавируса люди обычно болеют до семи дней, рассказал врач в интервью РБК-Украина.

Собеседник добавил, что лечение может затянуться в тяжелых случаях. По его словам, лечение пациента, который находится на искусственной вентиляции легких, обычно длится до двух недель.

"Если человек болеет в легкой или средней форме, болезнь длится обычно пять-семь дней, а иногда и меньше. После – от недели до двух – пациент остается на самоизоляции, чтобы не заразить других...", – сказал медик.