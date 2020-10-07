Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине

Действующие ограничения не помогут остановить стремительный рост заболеваемости коронавирусом, считает Андрей Александрин.
Жесткий карантин в Украине могут возобновить, так как стремительный рост заболеваемости коронавирусом не удастся остановить при помощи действующих на сегодняшний день ограничений.
Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает Obozrevatel.
По его словам, за месяцы эпидемии в Украине не были предприняты меры по обеспечению инфекционной безопасности в объектах социальной инфраструктуры – детских садах, школах, больницах.
"Поэтому, к сожалению, нас не ждет ничего хорошего", – заметил врач.
В этом контексте он порекомендовал гражданам позаботиться о своей безопасности самостоятельно, придерживаясь основных санитарных рекомендаций.
"Соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все же нужно меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей", – сказал Александрин.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.