Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине

Эпидемиолог уверен, что ничего хорошего нас не ждет / УНИАН

Жесткий карантин в Украине могут возобновить, так как стремительный рост заболеваемости коронавирусом не удастся остановить при помощи действующих на сегодняшний день ограничений.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает Obozrevatel.

По его словам, за месяцы эпидемии в Украине не были предприняты меры по обеспечению инфекционной безопасности в объектах социальной инфраструктуры – детских садах, школах, больницах.

"Поэтому, к сожалению, нас не ждет ничего хорошего", – заметил врач.

В этом контексте он порекомендовал гражданам позаботиться о своей безопасности самостоятельно, придерживаясь основных санитарных рекомендаций.

"Соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все же нужно меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей", – сказал Александрин.

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