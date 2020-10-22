Врач спрогнозировала, когда в Украине угомонится коронавирус

В Украине коронавирус угомонится ближе к весне, спрогнозировала врач / УНИАН

Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту.

В ближайшие месяцы в нашей стране ожидается увеличение числа больных, рассказала врач во время брифинга Минздрава, который транслировал YouTube-канал КабМін.

Медик предупредила, что основной источник инфекции – дети.

"Надо помнить, что молодые люди чаще легко переносят (коронавирус – Ред.), дети чаще легко переносят это заболевание и являются основным источником инфекции…", – заявила Голубовская.

Врач добавила, что нужно носить средства индивидуальной защиты и избегать массовых мероприятий.

"…помогите нам, пожалуйста, пережить тяжелый сезон. Так как в ближайшие месяцы мы ожидаем рост количества заболеваний. А уже ближе к марту, или и раньше, может быть, ситуация улучшиться", – сказала инфекционист.Читайте такжеГотовьтесь к худшему: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19