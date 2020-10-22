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Врач спрогнозировала, когда в Украине угомонится коронавирус

22 октября 2020, 11:26

Медик сказала, когда ожидать улучшения ситуации с Covid-19, и назвала главный источник инфекции.

Врач спрогнозировала, что в Украине коронавирус угомонится ближе к весне – Украина коронавирус
В Украине коронавирус угомонится ближе к весне, спрогнозировала врач / УНИАН

Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту.

В ближайшие месяцы в нашей стране ожидается увеличение числа больных, рассказала врач во время брифинга Минздрава, который транслировал YouTube-канал КабМін.

Медик предупредила, что основной источник инфекции – дети.

"Надо помнить, что молодые люди чаще легко переносят (коронавирус – Ред.), дети чаще легко переносят это заболевание и являются основным источником инфекции…", – заявила Голубовская.

Врач добавила, что нужно носить средства индивидуальной защиты и избегать массовых мероприятий.

"…помогите нам, пожалуйста, пережить тяжелый сезон. Так как в ближайшие месяцы мы ожидаем рост количества заболеваний. А уже ближе к марту, или и раньше, может быть, ситуация улучшиться", – сказала инфекционист.Читайте такжеГотовьтесь к худшему: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

  • Напомним, в марте из-за Covid-19 была введена пандемия, с 11 числа в Украине начал действовать карантин. Кабмин решил, что ограничительные меры должны оставаться в силе до конца 2020 года.
  • В октябре коронавирус в Украине установил ряд антирекордов по количеству больных, выявленных за сутки. В нашей стране 21 октября вирус диагностирован у 7 тысяч 53 человек – это новый антирекорд.
  • По состоянию на 22 октября в Украине Covid-19 обнаружен у 322 тысяч 879 человек, скончались 6 тысяч 43 пациента, а выздоровели – 134 тысячи 898.
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