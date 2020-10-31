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Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной

31 октября 2020, 21:26

Медик полагает, что предупредить катастрофу можно было через эпидемиологические расследования.

больница,больной,коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Украине выходит из-под контроля / Reuters

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что весенний локдаун не работал в мире без налаживания эпидрасследований, то есть отслеживания контактов инфицированных и заболевших и их изоляции.

"У нас, после ликвидации системы санэпидбезопасности правительствами Яценюка и Гройсмана, уже нынешняя власть, в условиях пандемии, упустила время для восстановления эпидрасследлваний, и за эти полгода не было сделано ничего, чтобы снова набрать туда людей. Как это делают на Западе", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам Амосовой, врач-эпидемиолог, прошедший курс обучения, должен иметь в подчинении группу из людей без высшего медицинского образования, которых обучили, как обзванивать контактных людей, как с ними говорить, как их убеждать. Она добавила, что такая методика успешно применяется в развитых странах.

"Наше большое упущение в том, что у нас так этого и не было сделано при том, что уровень наших зарплат копеечный в сравнении со странами Запада и точно можно было бы заинтересовать многих людей такой работой", - констатировала медик.

Специалист подчеркнула, что "стресс-тест" пандемией в большинстве своём не выдержала и реформированная система первичной медицинской помощи - семейные врачи, на которых замкнулось все - пациенты по телефону, организация тестирования, вызов скорой помощи.

Читайте такжеУченые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета"Сейчас ситуация в Украине, как на войне, а ответственность за обеспечение населения медицинской помощью "размыта" между центральной властью и органами местного самоуправления, поэтому часто получается так, как в поговорке: "У семи нянек дитя без глаза". Потому, как мне кажется, в условиях чрезвычайной ситуации должен быть один начальник над нашей децентрализованной системой здравоохранения с разрушенной вертикалью власти. Цифры статистики, которые нам показывают, существенно занижены, но у нас не будет таких цифр заболевших, как, например, во Франции, просто потому, что у нас ограничена возможность тестирования, даже после подключения к нему частных лабораторий – все имеет свои пределы", - подытожила Амосова.

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